﻿Neue Details nach Festnahme und Signalschuss in Schönkirchen

Nach dem Signalschuss eines Polizisten und der Festnahme mehrerer Einbrecher in der vergangenen Woche in Schönkirchen und Kiel sind nun weitere Details zum Fall bekannt. Auf das Konto der Einbrecherbande sollen Taten in Düsseldorf, Preetz und Bad Oldesloe gehen. Vier Männer sitzen nun in Haft.

Nach mehreren Festnahmen und einem Signalschuss eines Polizisten am 14. November in Schönkirchen gibt es neue Details zu dem Fall.

Kiel. Mehr als eine Woche nach der Festnahme mehrerer Einbrecher am 14. November in Kiel und Schönkirchen und der Abgabe eines Signalschusses durch einen Polizisten sind nun nähere Details zu den Hintergründen bekannt. Demnach waren Ermittler aus Nordrhein-Westfalen fünf Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Düsseldorf am 13. Oktober auf der Spur.

Diese führte nach Angaben der Kieler Polizei dann nach Schleswig-Holstein. So sollen die 25 bis 63 Jahre alten Tatverdächtigen zwischen dem 11. und 13. November in ein Geschäft in Preetz sowie eine Spielhalle in Bad Oldesloe eingebrochen sein.

Erste Festnahme morgens um 6.20 Uhr auf dem Kieler Ostring

Nach den bisherigen Ermittlungen stehen die Männer im Verdacht, in der Düsseldorfer Tankstelle einen Tresor und Tabakwaren gestohlen zu haben. Die Schadenssumme liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. In Preetz sollen sie Werkzeug eingesteckt, in Bad Oldesloe einen Wechselautomaten geöffnet und einen Tresor mitgenommen haben.

Nach dem Austausch der Ermittler aus Düsseldorf mit ihren schleswig-holsteinischen Kollegen nahmen Polizeibeamte aus Kiel und Neumünster am 14. November gegen 6.20 Uhr drei Männer fest, die gerade mit ihrem Auto auf dem Kieler Ostring unterwegs waren.

Signalschuss löste Amok-Alarm an Schulzentrum in Schönkirchen aus

Ein weiterer Tatverdächtiger habe bei dem Zugriff der Polizei allerdings flüchten können. Kurze Zeit später konnten er und ein weiteres Mitglied der Einbrecherbande bei einem Einsatz in Schönkirchen festgenommen werden. Dabei hatte ein Polizist einen Signalschuss in die Luft abgegeben, um den Kollegen seinen Standort mitzuteilen.

An der nahegelegenen Ganztagsschule im Augustental hatte der Schuss für mehr als 30 Minuten einen Amok-Alarm ausgelöst. Der Schulhof war geräumt worden, Schülerinnen und Schüler sollten in ihre Klassen zurückkehren. Die Entwarnung folgte nach Rücksprache mit der Polizei.

Diese durchsuchte nach den Festnahmen eine Wohnung in Laboe sowie zwei in Schönkirchen, die die Tatverdächtigen genutzt haben sollen. Laut Polizei wurde dabei mutmaßliches Diebesgut aus den Einbrüchen in Düsseldorf, Preetz und Bad Oldesloe gefunden.

Bereits am 15. November wurden die mutmaßlichen Einbrecher nach Düsseldorf gebracht. Dort erließ ein Richter am Amtsgericht Haftbefehl gegen die fünf Männer. Ein Tatverdächtiger kam nach Zahlung einer Kaution zunächst auf freien Fuß.