﻿Neue Fregatte „Al Qadeer“ geht in Kiel für Ägypten auf Probefahrt

Kiel. Seit der Kieler Woche ist eine neue Fregatte mit der Rumpfnummer 909 auf der Kieler Förde unterwegs. Die „Al Qadeer“ gehört zur Meko A200EN-Klasse der Kieler Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) .

Die Fregatte absolviert in den kommenden Wochen die Funktionsnachweise für die zahlreichen Systeme an Bord. Dabei nutzt die Werft auch Messanlagen der Bundeswehr an der Ostseeküste.

Beachtlich ist vor allem das Tempo, mit dem diese Schiffe dieser Klasse gebaut werden und dann einsatzbereit sind. Der Vertrag wurde erst im September 2018 unterzeichnet. Inzwischen sind zwei der vier bestellten Fregatten ausgeliefert. Auch die „Al Qadeer“ soll noch in diesem Jahr die Reise nach Alexandria antreten.

Zentrale Kampfplattform für Ägyptens Marine in der Kieler Förde

Die Fregatten der Klasse Meko A200EN gelten als die leistungsstärksten Kriegsschiffe, die derzeit im Einsatz sind. Ihre Bewaffnung ist zur Bekämpfung von See- und Luftzielen sowie U-Booten gedacht.

Die Schiffe der nächsten Generation sind laut Werft mehr als 121 Meter lang, 16 Meter breit und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 29 Knoten. Mit ihrem Tarnkappen-Design sollen diese Schiffe nach Angaben der Werft „als neue zentrale Kampfplattformen“ der ägyptischen Marine dienen.

Das vierte Schiff der Klasse wird mithilfe von TKMS aus Kiel bei der Alexandria Shipyard in Ägypten gebaut. Zwei Fregatten dieses Typs hatte zuvor auch Algerien in Deutschland bauen lassen.

Die ersten drei Fregatten für Ägypten wurden nach Plänen von TKMS bei der Rönner-Gruppe in Bremerhaven gefertigt. Sie hatte den Unterauftrag zum Bau der Schiffe erhalten. Zukünftig will TKMS derartige Projekte wieder an den eigenen Standorten realisieren.

