﻿SFK macht Hoffnung auf Fähranleger in Kiel-Holtenau

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) plant eine neue Schwimmbrücke für Schiffe in Holtenau. Möglicherweise ist das eine Chance für den in dem Stadtteil ersehnten Fähranleger.

Aktuell nutzt die SFK einen alten Steg (im Vordergrund) neben dem Lotsenboot-Anleger in Holtenau. Die Anlage soll durch eine größere Schwimmbrücke ersetzt werden. Der alte Fähranleger der Fördeschiffe war in den 1990er-Jahren abgerissen worden. Er befand sich direkt am Fuß der Treppe vor dem Restaurant Fördeblick (im Hintergrund).

Kiel. Die hartnäckigen Holtenauer Vorstöße für einen eigenen Fähranleger am Tiessenkai tragen erste Früchte: Der Wirtschaftsausschuss der Kieler Ratsversammlung hat der Stadtverwaltung den Auftrag erteilt, das Vorhaben zumindest zu prüfen. Gleichzeitig wird klar: Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) hat bereits konkrete Pläne für neue Liegeplätze nur wenige Meter weiter angestoßen. Möglicherweise kann dort auch ein Fähranleger eingerichtet werden.

„Wir wissen alle, dass eine Fährverbindung für den Kieler Norden entscheidend ist“, sagte Ratsfrau Christina Schubert (SPD), deren Fraktion den Antrag zusammen mit den Grünen gestellt hatte. Die Initiative dafür war aus dem Holtenauer Ortsbeirat mit einem einstimmigen Beschluss zur Wiederaufnahme des Stadtteils an die Fährlinie F1 gekommen.

Fähre für Holtenau: Nun werden Passagierzahlen abgeschätzt

„Der Hintergrund dafür ist nicht in der Hauptsache, in die Innenstadt zu fahren, sondern die Strände in Friedrichsort, Schilksee und Strande zu erreichen“, erklärte Vorsitzende Heidi Toscan (SPD). Das sei besonders für Familien mit Kindern wichtig. Die Rathauskooperation wandelte die Forderung per Änderungsantrag in einen Prüfauftrag um, der im Wirtschaftsausschuss einstimmig beschlossen wurde.

Die Verwaltung soll nun unter anderem den Bedarf und mögliche Passagierzahlen abschätzen sowie die grundsätzliche Eignung des Tiessenkais für die SFK-Fördeschifffahrt und eventuell nötige Umbaumaßnahmen. Der Auftrag umfasst zudem die geschätzten Kosten und mögliche Fördermittel.

Größtes Hindernis ist, dass für das Baugebiet Holtenau Ost in einigen Jahren ohnehin ein Anleger vorgesehen ist. Das soll die Verwaltung in ihrer Prüfung berücksichtigen. Ebenso eine mögliche Linie F3. „Wir wünschen uns ein Dreieck zwischen Holtenau, Ostufer und Kieler Innenstadt südlich des Kanals“, sagte Daniela Sonders (Grüne).

Für die SFK ist Holtenau eines der Zukunftsprojekte. Die Reederei plant dort bereits den Neubau eines Anlegers für die Stationierung von Schiffen. Wenn 2025 die neue Elektrofähre „Schilksee“ kommt, soll sie ihren Liegeplatz mit Stromanschluss am Ufer zwischen Lotsenversetzstation und Seebadeanstalt bekommen.

Neuer SFK-Anleger zwischen Lotsenstation und Seebadeanstalt

Neben der Lotsenstation ist bereits ein SFK-Anleger. Dieser soll verlängert werden und eine Schwimmbrücke bekommen. Dieser Betriebsliegeplatz könnte je nach Planung in zwei Jahren fertig sein. Nach derzeitigen Überlegungen soll er zunächst nicht als Fähranleger mit Passagierverkehr genutzt werden, da dafür zu hohe Auflagen erfüllt werden müssen.

Aber: Die neue „Schilksee“ soll künftig in den Sommermonaten die Hafenrundfahrten von ihrem 1986 gebauten Vorgängerschiff übernehmen, das während der Saison dreimal täglich vom Tiessenkai ablegt. Dafür ist die neue Fähre jedoch nicht ausgelegt.

Sie müsste dann den für ihre Größe geeigneten Anleger ansteuern, der bereits in Planung ist. Denn dass eine zweite Möglichkeit geschaffen wird, gilt als unwahrscheinlich.

Die neue „Schilksee“ soll das fünfte Schiff aus der „Gaarden“-Klasse sein und mit einem deutlich leistungsfähigeren Batteriesatz als die ersten vier Schiffe ausgestattet werden. Für sie soll es einen Anschluss für die Aufladung der Batterien in Holtenau geben. „Die Planungen dafür laufen bereits“, sagte SFK-Betriebsleiter Marco Josefus auf KN-Anfrage.

Schwimmbrücke für Fähre, Schlepper und Feuerlöschboot in Kiel-Holtenau

Ein Grund ist die gute Anbindung des Geländes ans Mittelspannungsnetz der Stadtwerke. In Holtenau liegt eine 10-kv-Leitung, mit der die Hybrid- und Elektroschiffe geladen werden können. Der als Schwimmbrücke geplante Anleger soll als „Ruheplatz“ ausgelegt sein, sodass dort auch zwei Schlepper und das neue Feuerlöschboot ihre Liegeplätze bekommen können. Bei der Suche nach einem Liegeplatz ist auch die Berufsfeuerwehr auf Strom angewiesen.

Das neue Löschboot der Berufsfeuerwehr Kiel bekommt einen Hybridantrieb mit Elektromotor und Batterie. Es wird in einem Jahr in Kiel erwartet. „Ein Liegeplatz mit Nähe zur Nordwache ist für uns natürlich optimal“, so Markus Brandau, stellvertretender Amtsleiter der Berufsfeuerwehr.