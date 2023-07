﻿Neue „Meteor“ wird 2026 auch für Geomar auf Forschungsfahrt gehen

Kiel. Die Meeresforschung in Deutschland bekommt ein neues Flaggschiff. Bei der Neptun Werft in Rostock wurde am Dienstag die neue „Meteor“ auf Kiel gelegt. Der 355 Millionen Euro teure Neubau soll 2026 in Dienst gestellt werden. Das Schiff übernimmt auch Aufgaben für das Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum.

Die ersten Stahlplatten wurden an der Warnow gefertigt. Mit 125 Metern Länge und 10 000 BRZ Vermessung übertrifft die neue „Meteor“ das bisherige Meeresforschungs-Flaggschiff „Sonne“ (118 Meter lang/8554 BRZ).

Das Schiff wird im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von der Arbeitsgemeinschaft Meyer-Fassmer-Spezialschiffbau gebaut. Der Mittelbau mit dem Maschinenraum entsteht jetzt in Rostock.

Die „Meteor“ wurde an drei Werften gebaut

Danach wird die Mittelsektion nach Papenburg geschleppt und bei der Meyer Werft schiffbaulich mit den anderen Sektionen verschweißt. Die Inbetriebnahme erfolgt dann bei der Fassmer Werft in Berne an der Weser.

Der Neubau bekommt ein Antriebskonzept von der finnischen Firma Wärtsilä mit elektrischen Fahrmotoren, Dieselgeneratoren und modernster Abgasreinigung. Da das Schiff weltweit eingesetzt werden soll, schieden neuartige Treibstoffe wie LNG, Methanol oder Wasserstoff aus.

Auf der „Meteor“ arbeiten bis zu 35 Wissenschaftler

Zur Ausrüstung der neuen „Meteor“ gehören hochpräzise Echolote und Forschungswinden von bis zu zwölf Kilometern Länge, mit denen Messungen in den tiefsten Ozeangräben möglich sind. Zudem verfügt der Neubau über fünf leistungsstarke Kräne und Systeme. Vom Schiff aus können Unterwasserfahrzeuge oder mobile Bohrgeräte ausgesetzt werden. Es gibt 585 Quadratmeter Fläche in acht Laboren für die Arbeit von 35 Wissenschaftlern.

Als Flaggschiff der marinen Forschung wird die „Meteor“ ab 2026 insbesondere auf den Gebieten der Klima- und Umweltforschung einen wichtigen Beitrag leisten und zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen. In der deutschen Forschungsflotte wird die vierte „Meteor“ die älteren Schiffe „Meteor“ (III) aus Hamburg und „Poseidon“ aus Kiel ablösen. Die „Poseidon“ war 2019 in Kiel außer Dienst gestellt worden.

Die alte „Poseidon“ wurde an eine Hilfsorganisation zur Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer verkauft. Dort fährt es aktuell als „Humanity 1“ und rettet Menschen. Der Name „Poseidon“ wird aber auch beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung weitergegeben: So soll ein autonomes Unterwasserfahrzeug bei Geomar diesen Namen bekommen.

