﻿Neue Kieler Momiji-Filiale in Brunswiker Straße: Ramen in neuem Rahmen

Kiel. Lange Zeit stand die ehemalige Campus Suite in der Brunswik leer. Die Corona-Krise hatte der Filiale in der Nähe des UKSH zugesetzt, die zuvor auf den Kaffeedurst von Mitarbeitenden und Studierenden des Klinikums zählen konnte.

Doch nun ist neues Leben in die Gasträume eingezogen. Das Interieur verrät sofort, wer der Pächter ist. Den bunten Mix aus asiatischen Schriftzeichen und Accessoires, Manga-Bildern und Schildern kennt man aus der Wilhelminenstraße, wo Chan Shan und ihr Mann Haidong Wu 2020 das erste Momiji eröffneten. Während dort das Thema Sushi im Mittelpunkt stand und steht, erweiterte das Paar in der Folge schnell Angebot wie Standorte und bietet heute auch in Rendsburg und Flensburg asiatisches Streetfood an.

In der zweiten Kieler Filiale am Alten Markt rückte das Duo erstmals das Thema Nudeln in den Mittelpunkt. Das Momiji Kitchen präsentierte japanische Ramensuppen und chinesische Bianbiangnudeln in beeindruckender Qualität. „Doch dann haben wir uns mit unseren Geschäftspartnern vor Ort entschieden, getrennte Wege zu gehen“, berichtet Chan Shan knapp.

Momiji Ramen & Rice in Kiel: Die Hauptrolle spielt die Nudelsuppe

Das Ergebnis: Am Alten Markt kochen diese unter dem Namen Mikomi Kitchen weiter, in der Brunswik präsentieren Chan Shan und Haidong Wu unter dem Restaurantnamen Momiji Ramen & Rice eine abgewandelte Version des bewährten Konzepts. „Wir konzentrieren uns hier ganz auf die Ramensuppen und können sie deshalb in einer großen Vielfalt anbieten“, so Chan San.

Auf der aktuellen Speisekarte stehen 17 verschiedene Nudelsuppen, deren Zutaten teils variiert werden können. Neben klassischen Ramen gibt es vegane Varianten und besondere „Signature Ramen“ wie die scharfe Surf-and-Turf-Suppe mit Tempura-Garnelen und Hühnerhack oder die „Avocado Creamy Veggie“ mit einer Avocadobrühe auf Sojamilchbasis. Wie am alten Markt werden die Fonds für die Suppen täglich frisch gekocht. Auch die Ramennudeln sind frisch, kommen aber aus Düsseldorf, wo die japanische Esskultur eine besondere Rolle spielt.

Neben Vorspeisen wie Gyoza und Frühlingsrollen gibt es im Momiji Ramen & Rice zudem Donburi, kleine Reisschälchen mit Topping. „Außerdem werden wir mittags Bento-Boxen anbieten“, sagt Chan San. Hintergrund: Auch die Kräfte des UKSH haben den Standort bereits wiederentdeckt – und fragen nach unkomplizierten Mittagsgerichten. Anders als im Momiji Kitchen am Alten Markt wird es im Brunswik demnächst Alkohol geben. Eine Schankerlaubnis ist beantragt, Spezialitäten wie Sake und asiatische Biere stehen bereits auf der Einkaufsliste.

Chinesische Biangbiangnudeln werden in der Brunswik aber nicht serviert. „Wir wollten nicht exakt das gleiche Angebot wie Mikomi Kitchen präsentieren“, sagt Chan San. Und was ist mit Sushi, der Spezialität, die Momiji in der Wilhelminenstraße bisher nur zum Mitnehmen und im Lieferservice anbietet? „Eigentlich wollten wir hier in der Brunswik ein Sushi-Restaurant eröffnen“, erzählt Chan San. „Aber die Küche ist nicht groß genug.“

Die Gastronomin verrät jedoch, dass die Idee keinesfalls vom Tisch sei: „Wenn wir in Kiel eine geeignete Location entdeckt haben, werden wir dort als Nächstes ein Sushi-Restaurant eröffnen.“ Doch zunächst wächst das Momiji-Imperium in Lübeck weiter. Ein neuer Standort ist bereits gefunden und soll bald eröffnet werden.

Momiji Ramen & Rice, Brunswiker Straße 23, 24103 Kiel, Tel. 0431/ 57081112, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 12 bis 15 Uhr und 17 bis 23 Uhr.

