﻿Ärger über Poller in der Beselerallee in Kiel

Das Tiefbauamt der Stadt Kiel sorgt mit einer Bauentscheidung erneut für Unmut: In der Holtenauer Straße/Beselerallee sollen neue Poller den Verkehr sicherer machen. Die anliegenden Ärzte und ein Apotheker befürchten, dass ein „unzumutbares Nadelöhr“ entsteht.

Kiel. Das kam überraschend: Am Donnerstagmorgen rückte ein Team vom Tiefbauamt an und begann, vor der Holsten-Apotheke in der Holtenauer Straße/Ecke Beselerallee 63 Metallpoller zu setzen. Die Stadt begründet den Schritt einmal mehr mit mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Die zahlreichen Ärzte an der Ecke sowie Apotheker Matthias Grund sind jedoch entsetzt.