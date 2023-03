Wer in Deutschland geboren ist, aber eine Migrationsgeschichte hat, ist oftmals ungewollt in zwei Welten zu Hause. Die 39-jährige Irmak Mantel aus Kiel möchte sich dazu mit anderen Frauen austauschen und deshalb eine Selbsthilfegruppe gründen. Wie es ist, nicht wirklich dazuzugehören.

Kiel. Gemeinsam ist alles leichter. Mehr als 400 Selbsthilfegruppen gibt es deshalb in Kiel. Das Themenspektrum ist riesig: Ob Arbeitslosigkeit oder Kaufsucht, Umwelterkrankungen oder Zwänge – in der Gruppe lernt es sich meist besser, mit einer hohen Hürde umzugehen. In Kürze soll eine neue Gruppe gegründet werden: In diesem Fall geht um den Spagat zwischen Orient und Okzident.