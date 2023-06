﻿Bettina Aust: Plötzlich in der ersten Reihe

Kiel. So aufgeregt wie tags zuvor sei sie noch nie in ihrem Leben gewesen. „Noch“, sagt Bettina Aust am Freitagvormittag, „habe ich das alles gar nicht realisiert.“ Stadtpräsidentin zu werden, lässt sich eben nicht üben – obwohl die Wahl am Donnerstag in der Kieler Ratsversammlung nur noch ein formaler Akt war. Die Grünen, die neue stärkste politische Kraft, schlugen Aust vor, und fast alle Ratsleute stimmten dem zu. Ab sofort ist die 59-Jährige neben Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die höchste Repräsentantin der Landeshauptstadt.

Wer hätte mit dieser Personalie gerechnet? Aust selbst jedenfalls nicht. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir Grünen die Nummer eins im Kieler Rat werden.“ Deshalb habe sie sich zwar geehrt gefühlt und auch zugesagt, als ihre Fraktion sie vor der Kommunalwahl fragte, ob sie das Amt im Falle eines Sieges übernehmen würde – dass sie eines Tages tatsächlich die Amtskette tragen würde, schien ihr jedoch unrealistisch.

Bettina Aust machte dort Party, wo die Hausbesetzer in Kiel waren

Vielleicht auch deshalb, weil sie noch ganz andere Zeiten in bester Erinnerung hat, nämlich die Gründungszeit der Grünen. Eine Zeit, in der Grün exotisch war, politische Rebellen mit Strickzeug oder langen Bärten: Als Jugendliche hielt sich Aust ab und an im Umfeld der Hausbesetzer-Szene im Sophienblatt in Kiel auf, „da gab es die besten Partys“. Punks, Popper, „im Herzen war ich schon immer Grüne“.

Seit 27 Jahren ist die Partei auch ihr Arbeitgeber: Für die Landtagsfraktion übernimmt die ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte, die im Stadtteil Projensdorf lebt, längst zentrale Aufgaben als „Ausbilderin, Büroleiterin, Kulturreferentin, Layouterin“. Als Aust vor 17 Jahren zur Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Kultur ernannt wird, tritt sie auch in die Partei ein. In dieser Rolle arbeitet sie den Landtagsabgeordneten der Grünen zu, findet Themen, stattet die politischen Vertreter mit dem Wissen aus. Eine Rolle im Hintergrund.

Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Qingdao als erstes heikles Thema

Jetzt steht sie in Kiels politischer Manege ganz vorne. Oder besser sitzt. Bettina Aust, erst seit 2018 als Ratsfrau aktiv, leitet als Stadtpräsidentin in den kommenden fünf Jahren die Ratsversammlung. Sie wolle nicht in die Fußspuren ihres Vorgängers Hans-Werner Tovar (SPD) treten, sondern eigene hinterlassen, sagte sie nach ihrer Wahl am Donnerstag. Ob damit auch der Umgang mit der umstrittenen Städtepartnerschaft Qingdao gemeint ist, die Tovar entgegen aller Kritik bis zuletzt für gut befand? „Ich werde das als eines der ersten Themen mit dem Arbeitskreis Städtepartnerschaft diskutieren. Die grüne Position ist, dass wir es als gesellschaftlichen, nicht als wirtschaftlichen Kontakt sehen“, sagt Aust.

Die grüne Brille, das sei ihr klar, müsse sie aber künftig abnehmen – wie auch das Beispiel um den Eklat in ihrer ersten Sitzung zeigt: „Als Grüne können wir einem AfD-Vorsitzenden für den Kulturausschuss nicht zustimmen. Als Stadtpräsidentin sage ich: Da haben wir halt Pech gehabt.“ Sie enthielt sich deshalb bei der Wahl, so sieht es das Protokoll vor. Fünf Fraktionen im Kieler Rat – Grüne, SPD, CDU, SSW, Linke/Die Partei – stimmten gemeinsam mit der FDP gegen die AfD-Vertreter.

Foodblog „Austlese“ hat mehr als 1000 Follower

Das Leben als Stadtpräsidentin ist ein öffentliches. Empfänge hier, Reisen in Partnerstädte dort, Reden halten, Haltung zeigen, vor allem aber das eigene Gesicht – allein das Programm für die Kieler Woche sieht für Aust so viele Termine vor, dass dafür sieben Din-A4-Seiten notwendig sind. Ob sie das mit ihrem bisherigen Leben vereinbaren kann? „Meine Freundinnen fragen mich heute schon, wie ich das immer alles schaffe“, sagt Aust und lacht.

Die Mutter einer 29 Jahre alten Tochter verbringt viel Zeit in ihrem Garten, ist Teil eines Literaturkreises – doch die wahre Liebe ist das Kochen. Daran lässt sie aktuell 1400 Follower auf Instagram und Facebook teilhaben: Auf ihrem Foodblog „Austlese“ postet Aust mindestens einmal pro Woche Selbstgekochtes. „Wenn ich morgens nicht mehr schlafen kann – und das ist manchmal schon um 5 Uhr –, fange ich an zu kochen“, erzählt Aust.

Weißwein statt Bier: Das unterscheidet Bettina Aust von ihrem Vorgänger

Als Basis nehme sie Rezepte aus Kochbüchern und bringe ihre eigene Note hinein. Ihr Geheimrezept für das perfekte Mahl: „Viele Gewürze.“ Erst kürzlich gab es eine Minestrone mit Fenchelsahne. Wer es probieren will, bekommt es nicht im Hause Aust: „Ich koche nie etwas zweimal. Es ist so schon bedauerlich, dass das Leben zu kurz ist, um alles nachzukochen.“ Am liebsten trinkt sie zum Essen Weißwein – allein da unterscheidet sie sich von ihrem Vorgänger Tovar, der Bier bevorzugte.

Und wie sieht die Rezeptur für ihre Stadtpräsidentschaft aus? Bettina Aust, in Kiel geboren und nie weggezogen („Warum auch, ist doch die schönste Stadt Deutschlands“), überlegt einen Moment. Sie will das Amt öffentlicher machen, am liebsten auch viel von ihren Terminen auf Facebook und Instagram posten. „Zu wenige Menschen interessieren sich für Kommunalpolitik“, findet sie. Mit Amtskette und Rührstab – warum eigentlich nicht?

