Neue Töne aus Kiel

Liebe Leserinnen und Leser,

spüren Sie es auch schon, dieses Kieler-Woche-Gefühl? Draußen sein, flanieren, essen und trinken - daran denke ich, wenn ich aus meinem Büro schaue. Dort unten, auf dem Rathausplatz, bauen sie gerade die große Bühne auf. Auch erste Buden des Internationalen Markts stehen bereits. Zehn Tage aber müssen wir uns noch gedulden. Damit sich die Zeit bis dahin nicht so lang anfühlt, berichten wir zur perfekten Einstimmung seit einigen Tagen fast täglich über das am 17. Juni startende Volksfest. Ob Sie nun wissen wollen, welche Musiker auf den großen Bühnen auftreten, was es Neues auf der Kieler Woche 2023 gibt oder wie Sie Tickets zum Balloon-Sail gewinnen können: Wir haben, was Sie brauchen! Ab dem Start der Kieler Woche wird dieser Newsletter wie im vergangenen Jahr wieder umgewidmet: Dann erhalten Sie Tipps und News zum Groß-Event täglich in Ihr E-Mail-Fach.

Für die SPD in Kiel dürfte sich der vergangene Sonntag wie Kieler Woche und Weihnachten zusammen angefühlt haben: Die Grünen, seit der Kommunalwahl erstmals stärkste politische Kraft, haben sich für Grün-Rot und eben nicht Grün-Schwarz entschieden. Die neue Kooperation in der Ratsversammlung ist also die alte - nur eben mit anderen Vorzeichen. Frei dem Motto: Rot-Grün ist abgewählt, lang regiere Grün-Rot. Einen Tag nach dieser Entscheidung legten die beiden Partner ihr gemeinsames Sondierungspapier vor - und das enthält jede Menge Zündstoff. Von der Umgestaltung des Wilhelmplatzes bis hin zu einer ÖPNV-Pflichtgebühr gibt es in den kommenden fünf Jahren sicher viel Diskussionsstoff.

Der A21-Ausbau taucht im Sondierungspapier von Grünen und SPD nicht auf. In der letzten Ratsversammlung vor der Wahl hatte eine große Mehrheit der Ratsleute gegen den Weiterbau gestimmt. Ungeachtet der politischen Ablehnung in Kiel plant die Bundesgesellschaft Deges weiter den Ausbau der B 404 zur A 21 bis ans Barkauer Kreuz. Warum der rot-grüne Ratsbeschluss gegen die Autobahn in Kiel daran nichts ändert, erklärt mein Kollege Michael Kluth.

Bauprojekt der Woche

Die Baustellen auf dem Ostring und Theodor-Heuss-Ring frustrieren Pendler - doch nicht nur die. Auch Rettungswagen und Feuerwehr kommen nicht mehr durch. Massiv betroffen ist auch die ambulante Pflege. Ein Pflegedienst hat die Stadt Kiel nun angezeigt. Dessen Geschäftsführer Torsten Wendt erzählte meiner Kollegin Gunda Meyer, warum er diesen Schritt gegangen ist.

Gastro-Tipp der Woche

Im ehemaligen Vapiano an der Hörn in Kiel hat Anfang Juni Gosch eröffnet. Was unterscheidet das Restaurant von dem Gosch-Standort an der Kiellinie und welche Besucher-Klientel soll angesprochen werden? Mein Kollege Steffen Müller hat mit Chef Jürgen Gosch gesprochen, der persönlich von Sylt nach Kiel kam.





Zitat der Woche

„Menschen haben ein Bedürfnis nach Veränderung – dem müssen Medien gerecht werden, indem sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Das ist der Redaktion mit ihrer Berichterstattung über das jüdische Leben in Kiel und ihrer Licht-zeigen-Aktion in herausragender Weise gelungen.“ Aus der Jurybegründung des Deutschen Lokaljournalistenpreises, der in diesem Jahr für die Aktion "Licht zeigen" an die Kieler Nachrichten geht.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Das Ocean Race ist für Segler der größte Wettbewerb im Kalender, das Rennen für die Besten des Sports einmal rund um die Erde - mit dabei ist auch Boris Herrmann. Am kommenden Freitag rauschen diese beeindruckenden Yachten zum Fly-by durch die Kieler Förde. Für die Zuschauer wird an Land in den kommenden Tagen ein buntes Rahmenprogramm geboten. Ein Überblick zu den Veranstaltungen und wo man die Imocas am besten sehen kann.





Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten





Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen





Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Dennis Betzholz, Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN