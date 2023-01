﻿Welche Wohnungen in Kiel 2023 fertig werden – und wo sich künftige Mieter bewerben können

An der Hörn in Kiel werden derzeit viele neue Mietwohnungen gebaut. Doch nicht alle werden planmäßig fertig.

In Kiel Wohnungen zur Miete zu finden, ist derzeit schwer. Doch 2023 sollen einige Neubauprojekte in Kiel fertig werden. Wo welche Wohnungen in Kiel entstehen und wo sich Interessierte bewerben können, zeigt unsere Übersicht.

