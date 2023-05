﻿Trotz der Poller: Neuer Ärger mit Falschparkern in Suchsdorf

Suchsdorf. Das notorische Falschparken am beliebten Kanalwanderweg in Suchsdorf ist endlich gestoppt: Wie vom Ortsbeirat vorgeschlagen, verhindert seit Kurzem eine Reihe Poller die illegale Zufahrt. Doch nun berichtete der Beiratsvorsitzende Helge Riis (SPD) von einem neuen Problem: Anstatt den großen Parkplatz 50 Meter entfernt zu benutzen, stellen Besucher ihre Autos wild im Wohnviertel rund um das Café Margarethental ab – zum Ärger der Anwohnenden.

Rund 50 Falschparker täglich haben früher den Fuß-Radweg am Nord-Ostsee-Kanal befahren, um ihre Wagen am Rand abzustellen. „Beim Rangieren hatten sie Rasenflächen und Bäume beschädigt, außerdem war die Zufahrt schlicht unzulässig“, berichtete Helge Riis in der Beiratssitzung am Dienstagabend. Die Poller-Lösung sei also schlicht notwendig gewesen. „Es ist für die Autofahrer zumutbar, weil ihnen der ausreichend große Parkplatz mit 50 Stellplätzen zwischen Alter Chaussee und Fehmarnwinkel zur Verfügung steht. Schilder weisen darauf hin. Doch 50 Meter zu laufen, ist einigen wohl zu viel.“ Stattdessen werde chaotisch vor Privatgrundstücken oder den Pollern geparkt, sodass die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge blockiert sei. „Ich bin schockiert“, bekannte Riis.

Knöllchen für Falschparker

Mitarbeitende des Ordnungsamtes haben bereits reagiert und schreiben nun fleißig Knöllchen wegen Falschparkens. Doch ob dies das Problem lösen werde, sei nicht sicher. „Wir sollten die Situation zunächst beobachten und gegebenenfalls nach einer neuen Lösung suchen“, schlug der Beiratschef vor, der die letzte Sitzung vor der Kommunalwahl leitete. Das neu zusammengesetzte Gremium solle bei einem Ortstermin mit den Experten vom Tiefbauamt die Lage bewerten. Der Ortsbeirat wird sich in der nächsten Sitzung am 27. Juni konstituieren.

Sorgen machen sich viele Suchsdorferinnen und Suchsdorfer über das für 2024 geplante Verbot von Gasheizungen: Bürger berichteten, dass sich viele noch eilig eine Gasheizung einbauen lassen wollen. Ein Einwohner schlug vor, das Fernwärmenetz, das bereits jetzt rund 1000 Haushalte und Betriebe in Suchsdorf versorgt, auch auf die nicht angeschlossenen Gebiete im Stadtteil auszuweiten. Eine Suchsdorferin regte an, möglichst früh eine Ausbauentscheidung zu treffen, damit die Menschen planen können: „Wenn sie wissen, dass in acht oder zehn Jahren die Fernwärme für ihr Haus kommt, würden sie sich keine neue Gasheizung einbauen.“

Fernwärmenetz in Suchsdorf ausweiten

Der Ortsbeirat nahm den Vorschlag auf, wobei Helge Riis ein Problem bereits skizzierte: Die sehr hohen Investitionskosten der Stadtwerke müssten sich rechnen. Bisher seien keine Bundeszuschüsse für öffentliche Versorger in Aussicht gestellt worden. Nur dann wäre ein Ausbau voraussichtlich auch bezahlbar, hieß es. Bei einer Infoveranstaltung im Stadtteil zum Thema Heizen in diesem Jahr sollen sich die Eigenheimbesitzer über Alternativen zu Gasheizung und Wärmepumpe informieren können, regte Helge Riis an.

Gute Nachrichten gab es, was die soziale Versorgung in Suchsdorf betrifft: Eine neue Tagespflegeeinrichtung bietet werktags in der „Villa am Kanal“ Plätze für Senioren und Seniorinnen an. Inhaberin Claudia Güldenzoph stellte das Konzept vor: 15 Menschen können die Angebote pro Tag nutzen, bisher werden insgesamt etwa 50 Menschen aus verschiedenen Stadtteilen in der Einrichtung betreut.

Auch die evangelische Matthias-Claudius-Kirchengemeinde berichtete von einem regen Gemeindeleben, nachdem Corona alle Aktivitäten – darunter die Gottesdienste – zeitweise verhindert hatten. Die beiden neuen Pastorinnen Marion Hild und Uta Jacobs bereichern seit einiger Zeit das kirchliche Leben. Aber durch die Corona-Pandemie sei die Mitgliederzahl von 3800 auf aktuell 3177 gesunken, erläuterte Diakon Christoph Schröder-Walkenhorst. Doch die große Freude der Menschen sei zu spüren, dass sie nun wieder am sozialen und kulturellen Leben in Suchsdorf teilhaben können.