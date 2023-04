﻿Wie der neue Ahlmanns-Chef Lasse Knickrehm die Kieler Gourmets gewinnen will

Kiel. Wie er selbst seinen Küchenstil beschreiben würde? Lasse Knickrehm überlegt und blickt dann zu den zwei Miniatur-Lollis auf dem Petit-Fours-Tablett. „Da ich etwas länger ausholen muss, sollten Sie die erst einmal essen. Sie sind nämlich mit Eis gefüllt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ansage passt zu dem Menü, das der neue Küchenchef des Ahlmanns in den vorhergegangenen Stunden serviert hat. Er hat darin stimmig Saibling mit Gurke und Buchweizen kombiniert, den Geist der Linda-Kartoffel mit Rauchnoten verfeinert und ein Stück vakuumgegarte Lammschulter auf die typisch norddeutsche Zutatenkombination von Birnen und Bohnen treffen lassen. Eine Speisenfolge mit Sinn und Verstand. Geschmolzenes Eis wäre da kein passendes Finale.

Neuer Ahlmanns-Küchenchef pendelt von Quickborn nach Kiel

Die Lollis sind schnell verzehrt, und Knickrehm ist nun zu einer Antwort bereit. Er spricht von seiner Liebe zu den regionalen Produkten, vom Reiz der Spitzenküche und seiner Überzeugung, dass ein gutes Menü am besten in Teamarbeit entsteht. So sei es schon gewesen, als er hier als Souschef von Kiels erstem Sternekoch Mathias Apelt arbeitete. „Wir hatten bei den Gerichten oft ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber genau das hat sie im Endeffekt weitergebracht“, bekennt Knickrehm, der jetzt an seinen ehemaligen Wirkungsort zurückgekehrt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Zwischenzeit hat sich viel getan: ein neuer Sternekoch, dessen plötzlicher Weggang, die Schließung des Fine-Dining-Restaurants und schließlich der offizielle Verlust seines Michelin-Sterns Anfang dieses Monats. Lasse Knickrehm hat dies alles registriert, war aber als Küchenchef des Überseeclubs in Hamburg zu beschäftigt, um die Details zu verfolgen. Und eigentlich hätten die Hansestadt und das nahe Quickborn, wo er mit seiner Familie wohnt, auf Dauer seine Lebensschwerpunkte bleiben sollen.

Lasse Knickrehm: „Diese Art von Küche ist der Grund, aus dem ich Koch geworden bin“

Als aber klar wurde, dass er ein willkommener Nachfolger für den nach Altenhof gewechselten Arne Linke wäre, habe ihn die Idee nicht mehr losgelassen, berichtet Knickrehm und führt aus: „Denn letztendlich ist diese Art von Küche der Grund, aus dem ich Koch geworden bin.“ Und weil die Fahrt von Quickborn nach Kiel im Endeffekt nicht länger dauert als die nach Hamburg, pendelt der Koch nun an vier Tagen in der Woche in die Landeshauptstadt, um das Ahlmanns zurück auf ihre kulinarische Landkarte zu bringen – mittelfristig gerne wieder von einem Michelin-Stern beschienen.

Wichtiger als dieser seien ihm allerdings die Gäste, die jetzt wieder den Weg ins Ahlmanns zurückfinden sollen. Mit der Eröffnung des Flygge, des Kos und des Ichi hat sich die Fine-Dining-Szene in Kiel in den vergangenen Jahren stark erweitert. Knickrehm ist zuversichtlich, dass dies weniger Konkurrenz als Vielfalt bedeutet – und so Kiels Anziehungskraft für Genussmenschen wächst. „Die Hamburger fahren ja auch nach Flensburg, um dort essen zu gehen. Warum sollten sie nicht nach Kiel kommen?“, fragt er und ergänzt, dass für ihn überdies die Dänen eine wichtige Zielgruppe seien. Die Kielerinnen und Kieler sowieso.

Lesen Sie auch

Er selbst möchte sie auch im direkten Kontakt gewinnen, sich deshalb während des Abends auch immer wieder selbst im Gastraum zeigen und die Gänge erläutern. Vor diesem Hintergrund noch einmal zurück zur Ausgangsfrage. Lasse Knickrehm kann seine Philosophie auch in einem Satz zusammenfassen: „Ich mag es, wenn die Dinge rund sind“, sagt er und gibt dem Besucher zum Abschied eine kleine Goodiebox mit auf den Heimweg. Passend zum Dessert finden sich darin zwei Rhabarberkekse. Man könnte sie als die letzten kulinarischen Indizien dafür interpretieren, dass es im Ahlmanns ab heute wieder rund geht.