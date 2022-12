﻿Neuer Langzeitaustausch mit Erasmus: Drei Monate auf Lanzarote

Zur Schule gehen, wo andere Urlaub machen: Diese Erfahrung durften fünf Schülerinnen und Schüler der Hebbelschule auf Lanzarote machen. Als erste Schule in Schleswig-Holstein macht das Kieler Gymnasium beim neuen Langzeitaustausch von Erasmus Plus mit. Mit den Gastschülern erzählen sie vom Projekt.

Wie sieht Schule in Spanien aus und was erlebt man alles bei einem Langzeitaustausch? Nicolás (17, von links), Sheryl (16), Luisa (17), Ayose (17) und India (17) aus Lanzarote teilten ihre Erfahrungen mit einer achten Klasse.

Kiel. Anstelle ihres Lehrers stehen am Dienstagmorgen fünf Spanier vor den Achtklässlern der Hebbelschule. Auf Deutsch und Englisch erzählen Nicolás, Sheryl, Luisa, India und Ayose etwas über ihre Schule Las Maretas in Arrecife, der Hauptstadt der kanarischen Insel Lanzarote. In Spanien werden zum Beispiel die Lehrer alle geduzt, verraten sie.

Die Jugendlichen sind mit ihren deutschen Freunden als "Fernwehbotschafter" in den Klassen unterwegs. Sie werben für den neuen Programmbaustein für Langzeitmobilität von Erasmus Plus, mit dem sie EU-gefördert drei Monate einen Austausch machen konnten. Vier Schülerinnen und ein Schüler der Hebbelschule waren von März bis Juni auf Lanzarote, noch bis zu den Weihnachtsferien dauert der spanische Gegenbesuch.

Hebbelschule Kiel: Erasmus-Förderung deckt Flugkosten und Taschengeld ab

Seit 2021 gibt es den Langzeitaustausch über Erasmus Plus für Schulen, die Hebbelschule sei die erste in Schleswig-Holstein, die ihn organisiert hat, sagt Spanischlehrerin Sabine Burkhardt. „Auch bundesweit gehören wir zu den ersten, weil die Planungen sich wegen der Pandemie bei vielen verzögert haben.“

Für das kommende Jahr stellt die Europäische Kommission 4,2 Milliarden Euro für Erasmus Plus an deutschen Schulen zur Verfügung – damit werden auch kürzere Austausche oder Auslandspraktika gefördert. „Für mich war die Kostenübernahme ein Grund mitzumachen, weil wir für wenig Geld so eine Auslandserfahrung machen konnten“, sagt die 17-jährige Hanna. Die Flugkosten und ein Taschengeld für jeden Tag im Gastland werden von Erasmus Plus übernommen.

Langzeitaustausch guter Ersatz für geplatztes Auslandsjahr

"Wir haben uns aus unserer Komfortzone herausbewegt und für ein paar Monate im Ausland bei einer fremden Familie gelebt. Ich kann das nur empfehlen", sagt Luisa. Die 18-Jährige hätte eigentlich gerne ein ganzes Jahr im Ausland verbracht. "Wegen Corona ging das damals aber nicht. Das war für mich jetzt eine gute Chance, das irgendwie nachzuholen."

Fernwehbotschafter: Martha (16), Hanna (17), Julian (17) und Luisa (18) von der Hebbelschule empfehlen das Austauschprogramm weiter. © Quelle: Frank Peter

Er habe sich eine unvergessliche Erfahrung erhofft und sei nicht enttäuscht worden, sagt Ayose (17). Sein Klassenkamerad Nicolás erzählt, dass er gerne sein Deutsch verbessern wollte, das er seit vier Jahren in der Schule lernt. Die wohl Mutigste der Gruppe ist die 17-jährige Luisa, die eigentlich Französisch als Fremdsprache hat und ohne Deutschkenntnisse nach Kiel kam. „Aber nach und nach habe ich etwas gelernt.“

Was an der deutschen Schule anders ist? Der Stundenplan. „Hier gibt es fast nach jeder Stunde eine Pause, bei uns ist alles enger getaktet und wir haben nur eine große Pause von 30 Minuten“, sagt Luisa. Ein eklatanter Unterschied sei natürlich auch das Wetter, sagt Ayose lachend.

Keine Angst vor verpasstem Stoff trotz Auslandsaufenthalt

Während den deutschen Elftklässlern in ihrer Zeit auf Lanzarote die Arbeiten zu Hause egal sein konnten, mussten die Spanier leider ihre Klausuren aus der Ferne mitschreiben. Weil der Austausch sich durch die Pandemie nach hinten verschob, befinden sie sich schon im Abschlussjahr, sodass ihre Noten für ihr Abitur zählen. „Es war ein bisschen schwierig, ohne am Unterricht teilgenommen zu haben, dafür zu lernen“, sagt Ayose. Aber sie hätten sich gegenseitig gut unterstützt.

Obwohl auch die Hebbelschüler durch ihren Austausch den Stoff von fast einem Halbjahr verpasst haben, mussten sie nicht viel aufholen – nur in Mathe hätten sie einiges nachlernen müssen. „Und wir sind nicht alles Einserschüler“, betont Luisa. Davor müsse man keine Angst haben.

Der Austausch habe definitiv Lust gemacht auf einen weiteren Auslandsaufenthalt und es seien echte Freundschaften entstanden. Deshalb wollen die Fernwehbotschafter ihre Mitschüler, aber auch andere Schulen animieren, bei Erasmus Plus mitzumachen. Auch ein Wiedersehen ist schon geplant: Die Spanier wollen zur nächsten Kieler Woche kommen.