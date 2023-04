Neuer Fall tödlicher Beziehungs-Gewalt erschüttert Kiel

Liebe Leserinnen und Leser,

ein tragischer Unfall und ein weiterer Fall von tödlicher Gewalt in einer Partnerschaft überschatten diese letzte Aprilwoche in Kiel. Die Polizei hat einen Mann (62) nach einem Tötungsdelikt in der Feldstraße festgenommen. Er soll seine Ehefrau (45) erstochen haben. Am Montag wurde Haftbefehl für den Mann erlassen, der ebenfalls schwer verletzt ist. Wie mein Kollege Florian Sötje schreibt, ruft der Fall in der Wik Erinnerungen an ein weiteres Tötungsdelikt in Kiel wach. Anfang April war eine ebenfalls 45-jährige Frau in Gaarden Opfer einer mutmaßlichen Beziehungstat geworden. Ein 33-Jähriger soll sie erstochen haben. Details lesen Sie hier.

Als Verkettung äußerst unglücklicher Umstände stellt sich zurzeit der schwere Unfall dar, der am Montagabend in der Eckernförder Straße einen Schaden von rund 60.000 Euro verursacht haben dürfte, wie die Polizei schätzt: Ein Autofahrer (61) hatte offenbar am Steuer wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren - und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei rammte er neun Autos. Schwierig war die Lage für die Ersthelfer, weil der Wagen wohl von innen verriegelt war. Die Polizei schlug die Scheiben ein. Diesen praktischen Tipp nennt der ADAC nun, um sich in Notfällen selbst und andere aus einem Auto befreien zu können.

Die Zahl der gemeldeten Autos indes geht in Kiel zurück. Deutlich weniger Pkw waren zum Stichtag 1. Januar 2023 in der Landeshauptstadt gemeldet - eine überraschende Entwicklung gegen den Landestrend. Die Zahl der E-Autos hingegen hat sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht - 2,2 Prozent aller rund 111000 Pkw sind jetzt „Stromer“. Ist das schon die allseits beschworene Mobilitätswende? Mein Kollege Jonas Bickel wird für Sie verfolgen, ob die Trendwende von Dauer ist.

Zu den Zweirädern: Hier kann Kiel eine Erfolgsmeldung für sich verbuchen und kommt dem Ziel näher, Fahrradstadt zu werden: Im Fahrradklima-Test des ADFC belegt Kiel den bundesweit vierten Platz. Lassen wir das weg, was ohnehin schon gut läuft. Verbessern sollte sich in Kiel demnach vor allem die Radmitnahme im ÖPNV. Je nach politischer Färbung wird das Ergebnis nun sowohl als „großartige Rückmeldung“ (Grüne Ratsfraktion) gefeiert oder auch als Ausdruck dessen gesehen, dass „Rot-Grün die Verbesserung der Rad-Infrastruktur am Ostufer verschlafen hat“ (CDU-Fraktion). Eins dürfte klar sein: Ausruhen kann Kiel sich auf diesen Ergebnissen nicht.

Bleiben wir in der Politik: Der Countdown zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai läuft. Hier ist bemerkenswert, dass sich die Anträge zur Briefwahl mehr als verdoppelt haben, wie mein Kollege Tilmann Post recherchiert hat. Ich werde an dem Sonntag mit meinen Kindern zum Wahllokal in Oppendorf tigern. Und erinnere mich gern an meine eigene Kindheit zurück, als ich meine Eltern zu den „Walen“ begleiten wollte - und tierisch enttäuscht wurde.

Bauprojekt der Woche

Herber Rückschlag für das Stadtdorf „Kieler Süden“: Das größte Bauvorhaben der Landeshauptstadt kommt langsamer als gehofft voran. Doch es gibt auch eine positive Entwicklung - und die hat mit mehr Wohnraum zu tun. Hintergründe dazu liefert meine Kollegin Gunda Meyer.

Gastro-Tipp der Woche

Kielköken ist zurück - mit noch mehr Ständen als zuvor. Welches kulinarische Angebot Sie im Innenhof der Kieler Nachrichten erwartet und was darüber hinaus geplant ist, lesen Sie im Text von Gastro-Reporter Oliver Stenzel:

Zitat der Woche

Ich bin total nett, ich weiß auch nicht, was die immer haben.“ "Pop-Titan" Dieter Bohlen kann beim Konzert in Kiel Kritik an seinem Umgang mit Frauen offenbar nicht nachvollziehen.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

unsere 3 Top-Klicks der Woche:

1) Das Tötungsdelikt in der Feldstraße hat am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen:

2) Auch die Google-Gewinner unter den bei der Suchmaschine rezensierten Kieler Restaurants sind sehr gefragt:

3) Der Kieler, der in der Eckernförder Straße beim Autofahren bewusstlos wurde und neun Autos rammte, hat ebenfalls viele Userinnen und User bei KN-online interessiert:

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Heute mal eine Leseempfehlung insbesondere für alle, die in den Sozialen Medien noch bei den Dinosauriern dieser Plattformen unterwegs sind, Facebook zum Beispiel, und sich gerade an die jüngeren Kanäle wie Instagram oder TikTok herantrauen: Da gibt‘s noch viel mehr zu entdecken, auch für mich übrigens. Zum Beispiel bei Twitch, ein Medium, das inzwischen viele junge Menschen unterhält. Mehr als das Fernsehen. Das berichtet mein Kollege Jonas Bickel - und stellt einen Kieler vor, der über Twitch als Streamer Tausende Zuschauer online begeistert. AbuGoku zählt zu den Top 20 der größten Streamer in Deutschland. Was es mit „Mr. Bitcoin“ und „Hermano“ auf sich hat und wie AbuGoku im echten Leben auftritt - das lesen Sie hier nach:

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Reporterin in der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.