﻿Wie der Bebelplatz in Kiel-Elmschenhagen wachgeküsst werden soll

Elmschenhagen. Die Nahversorgung ist für die Menschen sowohl im Süden als auch im Norden von Elmschenhagen ganz schön weit weg. Lidl und Famila in der Preetzer Straße sind oftmals nur für Motorisierte eine zumutbare Adresse. Umso bedeutender ist der geplante neue Rewe-Markt am Bebelplatz, wo zudem das gesamte Quartier aufgewertet werden soll.

Obwohl derzeit wegen hoher Preise und Personalknappheit viele Projekte auf der Kippe stehen, ist der Rewe-Neubau in Elmschenhagen-Süd offenbar ungefährdet. Im Herbst dieses Jahres soll der bisher genutzte Laden abgerissen werden, zugleich stehen dann Baumfällungen auf dem Programm.

Mehr als nur ein Rewe-Markt für Elmschenhagen-Süd

Das jedenfalls kündigte Nicole Holz, Planungsleiterin im Grünflächenamt der Stadt Kiel, bei einer Ideenwerkstatt im Gymnasium Elmschenhagen an. Der Optimismus scheint berechtigt, denn das betreffende Grundstück befindet sich bereits im Eigentum des in Köln ansässigen Konzerns, und auch in die Planung ist schon ähnlich viel Geld wie Hirnschmalz geflossen.

Herausgekommen ist dabei ein Projekt, das mit der Bezeichnung Lebensmittelmarkt nur unzureichend beschrieben ist. Im Kieler Rathaus sprechen die Zuständigen deshalb von einem Multifunktionsgebäude mit vielerlei räumlichen und inhaltlichen Dimensionen.

Rewe-Markt und vier Kita-Gruppen am Bebelplatz

Herzstück ist nach wie vor der neue Rewe. Nach seinem Abriss soll der 850 Quadratmeter umfassende alte und sehr beengte Markt durch einen Neubau mit 1400 Quadratmeter Fläche ersetzt werden. Fürs erste Geschoss ist eine 650 Quadratmeter große Kita mit vier Gruppen vorgesehen. Etwa 1000 Quadratmeter soll die ebenfalls in einem nicht mehr zeitgemäßen Gebäude untergebrachte Stadtteilbücherei bekommen. Weitere Flächen könnte es im zweiten Stockwerk für Arztpraxen, Büroräume oder Ähnliches geben.

Der recht triste Spielplatz im Fritz-Lauritzen-Park soll ganz am Anfang angefasst werden, wenn die Neugestaltung des Bebelplatzes und seiner Umgebung ansteht. © Quelle: Martin Geist

Angesichts dieser Dimensionen bietet es sich für die Stadt geradezu an, in Elmschenhagen-Süd einen größeren Aufschlag zu machen. „Der Bebelplatz muss wachgeküsst werden“, formulierte es Nicole Holz zum Auftakt der Ideenwerkstatt.

Gut trifft sich das, weil das vom Bund aufgelegte Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanzielle Anbahnungshilfe beim Wachküssen leistet und die Planung maßgeblich fördert. Was sich am Bebelplatz und genauso im benachbarten Fritz-Lauritzen-Park verändern und vor allem verbessern soll, darüber wurde nun in der Ideenwerkstatt im Gymnasium diskutiert.

Verein wünscht kleine Kulturbühne in Elmschenhagen-Süd

Immer wieder wurde dabei geklagt, dass das Quartier von den angejahrten Sitzbänken bis zum langweiligen Spielplatz ein recht tristes Bild abgebe. Auch dass die mangelhafte Entwässerung von Wegen im Park immer wieder für nasse Füße gut ist, gehörte zu den Kritikpunkten.

Auf der anderen Seite scheint Elmschenhagen ein gutes Klima für die Fantasie zu bieten. Besonders hübsch ist der Vorschlag der Kulturstation „Toweddern“, eine Freiluftbühne für Kultur zu schaffen. „Es genügen ein paar Quadratmeter, um ohne großen Aufwand schöne kleine Sachen zu machen“, betonte Ernö Körber vom Vorstand des Vereins.

Fest vorgesehen ist außerdem eine artenreiche Feuchtwiese, und viel Sympathie gibt es für den Wunsch, heimische Bäume mit Obst zum Selberpflücken wachsen zu lassen.

Fertig sein soll das Konzept zur Aufwertung des Areals am Bebelplatz im Herbst, erste gestalterische Schritte will die Stadt kommendes Jahr am Spielplatz und dem angrenzenden Bolzplatz tun.

