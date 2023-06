﻿Architekten fehlen in Kiel: Branche fiebert neuem Studiengang entgegen

Die ersten Professuren

Die Fachhochschule Kiel hat die ersten beiden Architekturprofessuren am Institut für Bauwesen besetzt. Die Diplom-Ingenieurin Sabina Hauers ist seit dem 5. Juni Professorin für Grundlagen des Konstruierens. Die selbstständige Architektin und Stadtplanerin kommt von der Bergischen Universität Wuppertal, wo sie die Professur Ökologisches Bauen und Entwerfen innehatte. Der Dr.-Ingenieur Nikolaus Knebel besetzt zum 1. Juli die Professur für Grundlagen des Entwerfens. Der Architekt hat zuletzt am Ministry of Housing and Urban Planning von Oman gearbeitet. Darüber hinaus hat er an der Addis Abeba University in Äthiopien und an der German University of Technology in Oman gelehrt.