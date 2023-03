Neuer Verdi-Streik in Kiel: Warnstreik im öffentlichen Dienst - Die Gewerkschaft Verdi im Bezirk Kiel und Plön ruft am Freitag 24. März zur Arbeitsniederlegung auf.

Die Gewerkschaft Verdi im Bezirk Kiel-Plön hat erneut Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Warnstreik am Freitag 24. März aufgerufen – am Montag steht die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit an. Auf diese Auswirkungen, durch den Verdi-Streik in Kiel, müssen sich Menschen der Region einstellen.

