Neuer Wirbel um chinesischen Einfluss in Kiel

nicht nur das Thema Sommersturm im Norden hat heute für mächtig Wirbel auch in Kiel gesorgt. Über die konkreten Auswirkungen von Sturmtief „Poly“ berichten wir für Sie - natürlich auch online mit unserem Liveticker. Massiven Gegenwind erlebt die Stadt erneut bei Fragen zum Einfluss Chinas auf die Landeshauptstadt und ihren Hafen. Kritiker aus der Lokal- aber auch aus der Bundespolitik wie der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen (CDU) warnen vor möglicher Spionage. Im Fokus steht der umstrittene Plan einer Städtepartnerschaft Kiels mit der ostchinesischen Küstenmetropole Qingdao. „Dass es China aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ums gemeinsame Segeln geht, könnte man mit etwas Realismus der Tatsache entnehmen, dass Qingdao chinesische U-Boot-Basis und Zentrum der Unterwasserkriegsführung ist“, sagt Norbert Röttgen. Zudem schlägt ein weiteres Projekt Wellen bis nach Berlin: Der städtische Seehafen errichtet gemeinsam mit Partnern ein 5G-Netz, um zukunftsfähig zu bleiben.

Das Problem dabei, wie mein Kollege Ulrich Metschies beleuchtet: Einer dieser Partner ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns Hytera. Die möglichen Motive Chinas könnten gegensätzlicher kaum sein: Völkerverständigung oder Spionage. Die Landeshauptstadt Kiel sollte in jedem Fall genau prüfen, welchen Kurs sie mit diesem Partner verfolgen will. Und inwieweit sie den Freunden aus Fernost trauen kann. Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Auch ein kleines Loch lässt große Schiffe sinken.“

Apropos Schiffe: Die Kreuzfahrt-Stadt Kiel erlebt in diesem Sommer wieder einen Boom. Das zeigt sich auch an den Parkhäusern, die zum Teil ausgebucht sind, wie mein Kollege Frank Behling recherchiert hat, etwa im Parkhaus am ZOB. Denn die vielen Gäste kommen oft mit dem Auto - auch aus Angst vor Streiks bei der Bahn.

Und es bleibt maritim: Die „Gorch Fock“ kehrt in ihren Heimathafen zurück. Das Segelschulschiff, das zur Kieler Woche noch unterwegs war, wird am Freitag in Kiel erwartet. Die Bark hatte den Marinestützpunkt am 20. März 2023 für die 175. Auslandsausbildungsreise für insgesamt 250 Kadetten verlassen. Wir werden Sie am Freitag mit frischen Eindrücken zur Rückkehr der „Gorch Fock“ versorgen.

Die „Gorch Fock“ ist wieder kurz vor ihrem Heimathafen Kiel. © Quelle: Frank Behling





Ausbildung ist auch das Thema eines Berichts meines Kollegen Steffen Müller über Zahnmedizin-Studierende in Kiel. Denn offenkundig wollen sich immer seltener Patienten für die Praxisausbildung der angehenden Dentisten auf den Zahn fühlen lassen. Das hat Folgen: Nur mit Losglück können die Studierenden ihre Abschlussprüfung absolvieren. Wenn sie Pech haben, müssen sie ein Semester dranhängen. Au Backe!

Bauprojekt der Woche

Es geht los: Der Grundstein für das neue Uni-Quartier ist gelegt. Alles über das Evolutionsforschungszentrum am Bremerskamp weiß Gunda Meyer:

Gastro-Tipp der Woche

Diese Nachricht aus der Gastro-Szene in Kiel lässt aufhorchen: Es gibt einen Nachfolger für das geschlossene Restaurant Maratea. Mein Kollege Oliver Stenzel verrät Ihnen die Details.

Zitat der Woche

Kinder brauchen Knete - wir auch Plakat bei der Demonstration von Awo-Beschäftigten am Montag in Kiel. Die Gewerkschaft Verdi hat bis heute zum Streik aufgerufen.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Unsere Top-Klicks der Woche:

1) Die Entwicklung der Innenstadt in Kiel samt Einzelhandel bewegt unsere Leserinnen und Leser immer wieder stark. Diesmal hat das angekündigte Schließdatum mit Räumungsverkauf von Saturn für großes Interesse gesorgt:

2) Auch stark gefragt: Die Hintergründe zu einem Unfall auf dem Theodor-Heuss-Ring und die Folgen für Autofahrer:

3) Die Kieler sind zwar routiniert, wenn es um die Entschärfung von Blindgängern aus dem Krieg geht. Doch am Sonntag waren besonders viele Menschen im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf betroffen. Viele wollten sich darüber informieren.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Und noch mehr Seemannsgarn: 13.000 Seemeilen und 18 Etappen liegen hinter dem „Peter von Danzig“. Es ist eines der bekanntesten Kieler Segelschiffe und Flaggschiff des Akademischen Segler-Vereins (ASV): Der „Peter“ ist nach einem Jahr im Mittelmeer und in der Karibik wieder zurück in heimischen Gewässern. Mein Kollege Frank Behling hat mit Skippern gesprochen, die von „einsamen Buchten und Inseln“ und spannenden Häfen wie Havanna schwärmen. Wenn ich so etwas lese, dann weckt das auch bei mir Fernweh. Über eine Freundin aus der Studienzeit, die jetzt in einer Region lebt, wo man schwätzt und nicht schnackt, bin ich selbst als Gast ein paar Sommer beim ASV ab und an gesegelt. Allerdings nicht so weit. Ein langes Wochenende dänische Südsee, wenig Wind und viel Spaß, ein Trip nach Kappeln auf dem „Peter“. Schöne Erinnerungen. Danke, Anna!

