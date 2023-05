Lotto-Laden in Wellsee

Wellsee hat wieder einen Lotto-Laden: Peter Böhm und seine Frau Margret haben am Mittwoch in der Segeberger Landstraße 87 den Kiosk „Glücksmomente“ eröffnet. Mit ihren vorherigen Berufen hat ihre neue Aufgabe rein gar nichts zu tun. Warum sie sich trotzdem in das Wagnis der Selbstständigkeit stürzen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket