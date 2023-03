﻿Petze-Institut in Kiel stellt neues Internetportal vor

Mehr als jeder zweite Jugendliche wurde laut einer Umfrage bereits Opfer sexualisierter Gewalt im digitalen Raum. Ein neues, interaktives Webportal des Petze-Instituts in Kiel will künftig Jugendliche, Fachkräfte und Eltern besser für solche Fälle wappnen.

Kiel. Kathi ist 16 – und bekommt regelmäßig anzügliche Nachrichten auf Instagram geschickt: „Fremde fragen darin, ohne ein ‚Hallo‘ zu sagen, nach Nacktfotos. So etwas gehört sich einfach nicht.“ Gefahr im Internet lauert überall – und viele Jugendliche haben sie bereits erlebt: In einer aktuellen Umfrage gaben mehr als die Hälfte der jungen Befragten an, bereits sexualisierte Gewalt im digitalen Raum erlebt zu haben.