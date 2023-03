Urbanes Wohnen in grünem Umfeld – so präsentiert sich das Bauprojekt „Gärtners Grün“ im Herzen von Hassee. Der preisgekrönte Entwurf erntete viel Zustimmung im Ortsbeirat – ganz im Gegensatz zu den Bauplänen von Discounter Aldi.

Hassee/Vieburg. Als gelungenen Entwurf für ein neues Wohnbauprojekt in Hassee würdigte der Ortsbeirat am Dienstagabend die Pläne des Kieler Architekturbüros Schmieder und Dau. In sieben Gebäuden sollen bis zu 300 Wohnungen entstehen, darunter für Studierende und Senioren, aber auch Eigentumswohnungen und sozial geförderter Wohnraum. Gegenwind gab es indes für die Erweiterungspläne für den Aldi-Markt in der Rendsburger Landstraße.