﻿Neugestaltung der Kiellinie: Massive Kritik am Zeitplan der Stadt Kiel

LGBTIQ-Community

Queere Szene in Kaltenkirchen: Das wünschen sich die Jugendlichen

Immer mehr Jugendliche sind queer. Sie fühlen sich zum gleichen Geschlecht hingezogen oder haben gar keine Präferenz. Deshalb will die Gleichstellungsbeauftragte in Kaltenkirchen etwas für die Szene in der Kleinstadt tun. Denn noch immer haben queere Menschen mit Vorurteilen und Anfeindungen zu kämpfen.