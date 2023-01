﻿Neujahrstag in Kiel: Von eiskalt bis ganz entspannt

Eiskalt die Komfortzone verlassen? Oder entspannt in den Tag schlendern? Das neue Jahr kann man so und so begrüßen. Rund 80 Mutige sprangen am Sonntag um elf Uhr in der Holtenauer Seebadeanstalt ins Wasser. Andere ließen beim Spaziergang an einem ungewöhnlich warmen Neujahrstag die Seele baumeln.

Kiel. Am ersten Tag des Jahres kann man hart drauf sein und unerschrocken die eigene Komfortzone verlassen. Rund 80 Hartgesottene taten das am Neujahrstag, indem sie pünktlich um elf Uhr ins sechs Grad kalte Ostseewasser stiegen. Der Freundeskreis der Holtenauer Seebadeanstalt hatte zum traditionellen Frischeschock geladen. Sechs Grad ist nicht kuschelig, aber immerhin wärmer als die drei Grad vor zwei Wochen.

Am ersten Tag des Jahres kann man aber auch einfach nur Spaß haben und bei Punsch und Schmalzbroten zuschauen, wie andere ihre Komfortzone verlassen: Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer zollen den mutigen Halbnackten mit Beifall und Gejohle Respekt. Die meisten Winterbader treten äußerlich unerschrocken die Holztreppe ins Wasser hinab. Bloß nicht ins Zaudern kommen! Doch beim Eintauchen in die eiskalte Nässe entladen sich die prustenden Ausrufe, verursacht vom Frischeschock: „Puuhhh! Haa!! Ohmann!!“ Das Gros bleibt nur wenige Sekunden drin, strebt nach einigen semi-entspannten Schwimmzügen zurück an die mit 13 Grad ungewöhnlich warme Neujahrsluft.

Anbaden in Holtenau: Ein echter Frischekick

Warum tut man sich das an? Wer Winterbadefans diese Frage stellt, bekommt kurzgefasst diese Antworten: Es macht riesig viel Spaß. Es stärkt das Immunsystem. Und: Diesen unglaublich vitalisierenden Kick für Körper und Seele kann man mit Geld nicht bezahlen. Auch Kaya (20) und Anna Vogt (12) sind frischebegeistert: „Bei uns ist das die absolute Familientradition“, sagt Kaya: „Ein super Start ins Jahr.“ Und dann springen beide gleich noch mal rein, es ist das dritte Mal.

Auch Claudia Katzenberger ist passionierte Winterbaderin. Sechs Grad Wasser, 13 Grad Luft – das ist ihr fast schon ein wenig zu frühlingshaft. Gerade kommt sie aus dem Wasser. Ob sie sich vorm Schnacken nicht lieber abtrocknen möchte? Nein: „Mir ist nicht kalt.“ Die 64-Jährige gehört zum Orga-Team der Seebadeanstalt und ist wie auch ihr Mitstreiter und Winterbade-Obmann Michael Roche (63) froh, dass die pandemiebedingten Einschränkungen nun gefallen sind: „Die letzten zwei Jahre war das Anbaden ja eher eine interne Veranstaltung“, sagt Roche. Doch erst mit gut gelauntem Publikum wird das Ganze so richtig schön. Und übrigens: „Ich hatte die letzten zehn Jahre keine einzige Erkältung.“

Neujahrstag in Kiel: Viele Wolken, viel Wind

Das Schöne an diesem Tag: Nachdem es am Silvesterabend noch heftig regnete, bleibt es am Sonntag weitgehend trocken. Schwere Regenwolken deuten zwar Nässe von oben an, doch immer wieder gelingt es einer steifen Brise, sie zu vertreiben. Die Zahl der Spaziergänger hält sich zwar in Grenzen – offenbar lockt auch das Sofa zum relaxten Start ins Jahr – doch die, die die frische Luft nach Feuerwerk und Party suchen, genießen das Draußensein besonders intensiv.

So wie die Kielerin Sophie Händle (26), die mit ihren beiden Labradorhündinnen Tilda und Jette den Tiessenkai entlang marschiert – einfach nur so und ganz entspannt: „Ich habe null Plan, was ich heute noch machen will“, sagt sie. Und das ist doch auch eine gute Idee für den ersten Tag des Jahres. Und die Hunde? Wie haben die die Knallerei überstanden? „Das haben die ganz toll gemacht“, sagt Frauchen. Dabei ist Tilda erst zwölf Wochen alt – Silvesterpremiere also. Zwischen jedem Böller ein Leckerli. So kann man den Feuerwerksstress ganz gut aushalten.

Die meisten haben den Jahreswechsel ganz entspannt verlebt

Die meisten Menschen, die man an diesem 1. Januar gegen Mittag fragt, wie sie den Jahreswechsel verlebt haben antworten so: „Gaaanz entspannt. Wir haben lecker mit Freunden gekocht und dann noch gespielt.“ Dabei ist so eine Umfrage natürlich nicht repräsentativ. Denn die, die es richtig haben krachen lassen, sind um diese Zeit kaum unterwegs.

Wer an diesem besonderen Tag nach Ruhe sucht und keine Angst vor depressiven Verstimmungen hat, der kann schön durch die Innenstadt bummeln. Hier ist so gut wie nichts los. Doch da! Da flaniert doch tatsächlich ein Paar über den verlassenen Weihnachtsmarkt auf dem Asmus-Bremer-Platz. Es sind Matthias Früchtnicht (63) aus Marne und Marlies Leibitzki (58) aus Bremen. Fernbeziehung. Abschiedsstimmung liegt in der Luft. Eine Familienfeier hatte das Paar nach Kiel geführt. Nun spazieren beide zum Bahnhof. In zehn Minuten geht der Zug. So kann man also auch seine Komfortzone verlassen und dem Alltag entgegenstreben. Herzlich willkommen 2023!