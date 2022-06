Maria Schulz wird am Pfingstmontag 100 Jahre alt. Die resolute Seniorin beharrt darauf, in ihrer eigenen Wohnung bleiben zu können. Damit das funktioniert, sind ihre Kinder im Einsatz. Am liebsten sitzt die gebürtige Belgierin auf ihrem Balkon in der Zeyestraße, mit Blick auf ihre Pflanzen. Dort haben die KN sie besucht.