﻿Nobiskrug will Marktführer für grüne Luxusjachten werden

Rendsburg. Die Rendsburger Werft Nobiskrug will zum Technologieführer bei nachhaltigen Schiffsantrieben für Superjachten werden. Ausgerechnet die Corona-Pandemie hat die Entwicklung beflügelt: Viele Eigner haben die Zeit der Lockdowns an Bord verbracht. Und wollen nun weitere Schiffe kaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Durch den Zusammenschluss zwischen der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft und Nobiskrug können wir unsere Stärken besonders gut ausspielen, weil beide Unternehmen in diesem Bereich schon in der Vergangenheit Pionierarbeit geleistet haben“, so Philipp Maracke, Geschäftsführer der Werftengruppe. „Als Werft wollen wir uns im Kreis derer, die mit nachhaltigen Schiffsbetriebstechnologien die maritime Energiewende anführen, die Technologieführerschaft erringen.“

Vor einem Jahr hing das Schicksal der 400 Arbeitsplätze bei Nobiskrug noch am seidenen Faden. Nun scheint der Neustart aus der Insolvenz geglückt, auch dank der durch Investor Lars Windhorst finanzierten Zusammenlegung mit den Flensburgern. So wird jetzt der Stahlbau für die Rümpfe in Flensburg erledigt, Ausrüstung und Erprobung erfolgen an der Obereider bei Nobiskrug.

Von Katar bis Kanada

Die Monaco Yacht Show im September hatte den neuen Kurs bereits aufgezeigt. Die Superreichen dieser Welt wollen neue Schiffe. Nach Branchenmeldungen sind aktuell über 1000 Jachten auf der Welt im Bau. In Rendsburg sind davon vier Schiffe im Auftrag. Eine weitere Superjacht könnte bald hinzukommen. Damit sind die zusammen rund 650 Arbeitsplätze in Flensburg und Rendsburg bis 2024 gesichert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Liste der Kunden befinden sich der Emir von Katar und der griechisch-kanadische Technologie-Unternehmer Mike Lazaridis. Mit der Luxusjacht „Artefact“ hatte der Blackberry-Erfinder Lazaridis bereits 2020 eine Jacht mit Hybridantrieb und Solarmodulen von Nobiskrug bekommen.

Auch Marineschiffe im Blick

Auf der Werft informierte sich am Donnerstag Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er bekam auch die jüngste Luxusjacht zu sehen. Die „Miza“ liegt bereits an der Ausrüstungspier und soll nächste Woche mit den Probefahrten beginnen. Werftchef Maracke nutzte die Gelegenheit, um dem Regierungschef zusammen mit Adele Lübcke, Leiterin Forschung und Entwicklung, künftige Technologien zu erläutern. Die Hoffnungen ruhen insbesondere auf Ammoniak und Methanol als Energieträger, aber auch Photovoltaik und Flüssigerdgas (LNG) sind bei Nobiskrug und FSG ein Thema. Der Jachtbau könnte dabei besonders von Projekten aus dem Marineschiffbau und der Kreuzfahrt profitieren, wo Brennstoffzellen bereits im Einsatz sind.

Marineschiffe sind indes auch bei der Auslastung der Werftengruppe in Rendsburg und Flensburg ein wichtiger Faktor. So bat Maracke den Ministerpräsidenten um Unterstützung bei der Erneuerung der Marine. Günther wiederum lobte das Know-how und Potenzial des Werftstandorts Schleswig-Holstein. „Als Landesregierung setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass das Unternehmen und somit viele Betriebe in der Region auch vom Sondervermögen für die Bundeswehr profitieren können“, so Günter.