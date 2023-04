﻿Alte Autoreifen legten Schleuse in Kiel-Holtenau lahm

Dutzende Schiffe in Warteposition, Taucher im Einsatz und verärgerte Reeder: Die große Nordschleuse in Kiel-Holtenau war am Dienstag ausgefallen. Ein Schleusentor ließ sich nicht mehr schließen. In der Nacht zum Mittwoch blieb im Kanal dann noch ein Frachter mit Maschinenschaden liegen.

Reparaturarbeiten an der Nordschleuse am Mittwoch.

Kiel. Der Nord-Ostsee-Kanal war am Mittwoch wieder ein Flaschenhals. Wegen eines Ausfalls einer Schleusenkammer in Kiel ankerten Schiffe in Kiel auf der Förde und der Elbe. Zusätzlich gab es Behinderungen durch einen Frachter, der im Kanal mit Maschinenschaden trieb.

Der Schreck saß vielen Lotsen, Kanalsteurern und Reedern am Dienstag wieder schnell in den Gliedern: In Kiel-Holtenau steckte das seeseitige 1000-Tonnen-Schleusentor der großen Nordschleuse wenige Meter vor der Mittelmauer fest.

„Der Schleusenmeister bekam eine Fehlermeldung. Das Tor ließ sich nicht schließen“, so Detlef Wittmüß, der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Am Mittwoch wurden Taucher der Ämter aus Kiel und Lübeck aktiviert und mit dem Schlepper „Robbe“ ein Taucherprahm in Marsch gesetzt. Am Nachmittag gab es dann Entwarnung.

Holzteile und Autoreifen wurden geborgen

„Die Taucher haben das Problem gefunden“, so Wittmüß. Sie hatten alte Autoreifen und Holzteile von Schiffen entdeckt – die hatten sich unten am Grund in der Schleuse so unglücklich verkeilt, dass sich das Schiebetor nicht mehr bewegen ließ.

Da in Kiel nur noch eine Schleusenkammer bereitstand, stauten sich auf der Förde und im Kanal die Schiffe. Zusätzliche Behinderungen gab es durch eine Havarie in der Weiche Oldenbüttel. Dort war in der Nacht bei dem Frachter „Celtic Voyager“ die Maschine ausgefallen. Das Schiff trieb im Fahrwasser und blockierte den Kanal.

Die Schlepper „Holtenau“ und „Parat“ aus Kiel zogen den Frachter nach Rendsburg zum Kreishafen, wo die Maschine jetzt überprüft werden soll.