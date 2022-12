﻿Nord-Ostsee-Kanal gesperrt: Großeinsatz durch Leck in Öl-Pipeline in Brunsbüttel

Der Nord-Ostsee-Kanal bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt. In Brunsbüttel sind aus einer Pipeline größere Mengen Rohöl ausgetreten. Zudem liefen am Mittwoch nach einer Havarie in Kiel große Mengen Öl in den Kanal. Schifffahrt und Fährverkehr wurden in Brunsbüttel eingestellt.

Brunsbüttel. Gleich zwei Havarien haben in der Nacht zum Mittwoch den Verkehr im Nord-Ostsee-Kanal lahmgelegt. In Kiel rammte ein Frachter den Leitstand des Schleusenmeisters, in Brunsbüttel wurde eine Rohölpipeline unter dem Kanal beschädigt. In beiden Fällen fließen großen Mengen Öl in die künstliche Wasserstraße.

Die Havarie der „BBC Emerald“ am Kieler Schleusenleitstand führte allerdings nur kurz zur Sperrung der Schleuse in Holtenau. Kaum dass der Schiffsverkehr dort wieder aufgenommen werden konnte, wurde im Morgengrauen in Brunsbüttel Großalarm ausgelöst. Der gesamte Binnenhafen und die Schleusen waren dort mit einem Ölfilm bedeckt. Untersuchungen führten zu einer Rohölpipeline, die bei Ostermoor unter dem Kanal durchführt wird. Wie die Polizei Itzehoe mitteilte, musste nicht nur der Schiffsverkehr auf dem Kanal auf unbestimmte Zeit gestoppt werden, sondern auch der Fährverkehr.

Unglück in Brunsbüttel: Sperrzone rund um den Ölhafen

Rund um den Ölhafen Ostermoor wurde demnach eine Sperrzone eingerichtet, zudem wurden Gebäude evakuiert. Wann die Schifffahrt wieder aufgenommen werden kann, ist noch unklar. Schiffe mit Kurs Brunsbüttel wurden im Kanal gestoppt. Von der Schleusen in Brunsbüttel gingen Schiffe vor Anker.

In Brunsbüttel sind inzwischen Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren sowie vom Technischem Hilfswerk aus Meldorf, Pinneberg und Kiel im Einsatz. Sie versuchen, zunächst die Ausbreitung der Ölverschmutzung zu unterbinden.

Das Havariekommando Cuxhaven hat am Mittwoch um 10 Uhr die Einsatzleitung übernommen. Die Spezialschiffe „Neuwerk“ und „Knechtsand“ aus Cuxhaven und die „Scharhörn“ aus Kiel wurden in Marsch gesetzt. Im Hafen von Brunsbüttel sind außerdem zahlreiche Boote im Einsatz. „Eine Prognose zur Dauer des Einsatzes können wir noch nicht abgeben“, sagte Benedikt Spangardt vom Havariekommando.

Öl kam über Rohrleitung aus der Pipeline ins Wasser

Als Ausgangspunkt der Ölverschmutzung wurde eine Rohrleitung erkannt, in dem eine Pipeline zwischen Elbehafen und Ölhafen unter dem Kanal verläuft. Aus der Rohrleitung gelangte das Öl nach oben und weiter in die Böschung, von wo aus es in den Kanal floss.

Wie groß die Menge Öl ist, die aus der Pipeline entwich, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei laufen dazu noch. Da es sich um Rohöl handelt, wurden sofort weitere Kräfte alarmiert. Rohöl muss mit hohem Aufwand aus dem Wasser geholt werden. „Die Pipeline wurde inzwischen abgeschiebert. Damit kann kein Öl mehr nachfließen“, berichtete Spangardt. Es bestehe aber noch die Gefahr, dass bereits ausgetretenes Öl den Weg ins Wasser findet.

Ein Frachter hat in der Nacht in Kiel den Schleusenleitstand touchiert und dabei Teile der Holzverkleidung sowie die Regenrinne in Teilen abgerissen. Eine Scheibe ist auch geplatzt. © Quelle: Ulf Dahl

Die Schifffahrt ruht auf dem Kanal nun mindestens bis zum Donnerstag. Wann er für den Schiffsverkehr wieder freigegeben werden könne, hänge vom Erfolg der Reinigungsarbeiten ab. Die Undichtigkeit in einem der Ölsysteme rund um den Ölhafen war demnach bereits am vergangenen Freitag entdeckt worden. Alle Versuche, das Leck zu finden und auch den Schaden einzukreisen, seien aber gescheitert.

Zu den letzten Schiffen, die am Mittwoch in Brunsbüttel die Schleuse verließen, gehörte der Frachter „BBC Emerald“. Das Schiff hatte am Dienstag gegen 22 Uhr in Kiel eine Havarie verursacht. Beim Einlaufen in die Schleuse war der Frachter mit seinem Schornstein und Rettungsboot gegen den Leitstand des Schleusenmeisters gefahren. „Dabei wurde das Dach beschädigt und eingedrückt. Es ging auch eine Scheibe kaputt“, so Thomas Fischer, Sprecher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal.

Teile der Verglasung sowie der Dachkonstruktion kamen ebenfalls zu Schaden. „Zum Glück ist aber niemand verletzt worden. Die Sachschäden lassen sich reparieren“, sagte Fischer.

Havarie im Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau: Dachkonstruktion wurde beschädigt

Die Ermittlungen zu dem Unfall hat die Wasserschutzpolizei Kiel aufgenommen. Die Beamten überprüften den technischen Zustand des Schiffes. Nach zwei Stunden durfte die „BBC Emerald“ die Reise fortsetzen. Ursache der Havarie war ein Ausbrechen des Hecks beim Aufstoppen zum Anlegen in der Schleuse. Der Schaden soll sich im sechsstelligen Bereich bewegen, da auch die gesamte Dachkonstruktion verzogen ist. Die Reparatur soll die Versicherung des Frachters übernehmen.