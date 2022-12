﻿Unterwegs mit Notfallsanitätern in Kiel: „Wir haben aufgehört, die Einsätze zu zählen“

Zwischen Zwangspausen und Dauer-Stress: Wir sind unterwegs mit den Notfallsanitätern Carl Johann Eyermann und Christoph Freier vom Deutschen Roten Kreuz, Besatzung von Rettungswagen 66-83-1 in Kiel. Die Schicht an einem Dezembermorgen steht symptomatisch für ein System an der Kapazitätsgrenze. Das sind die Gründe.

Vor dem ersten Einsatz an der Wache im Papenkamp: Team des DRK-Rettungsdienstes in Kiel – Carl Johann Eyermann (26, links) und Christoph Freier (32).

Kiel. Zeit für ein paar Schlucke Kaffee, eine Zigarette und später sogar eine Pause: Christoph Freier (32) und sein Kollege Carl Johann Eyermann (26) sitzen in der Wache und können es kaum glauben. Ihre Schicht an einem Dezember-Morgen im Rettungsdienst bringt ungewöhnlich viel Leerlauf. Doch so ruhig wird der Tag nicht bleiben. Beispielhaft soll er die Symptome eines überlasteten Systems zeigen – ein Vormittag mit den beiden Notfallsanitätern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Besatzung des Rettungswagens (RTW) 66-83-1 in Kiel.

7.54 Uhr: Der Mitarbeiter eines anderen Rettungsdienstes ist nicht zur Arbeit erschienen. Erster Einsatz: Gesundheits-Check. Der Wagen rollt Richtung Südfriedhof. Freier und Eyermann klingeln. Ohne Stimme, aber wohlauf zeigt sich der junge Mann kurz. Zwei Minuten später fährt das Team wieder zur Wache im Papenkamp.

Arbeiten im Rettungsdienst, das bedeutet immer ein Spannungsfeld zwischen Warten und dem nächsten Einsatz für die Besatzung. „Man weiß nie, was kommt“, sagt Henning Hüttmann, Teamleiter Einsatzdienste beim DRK Kreisverband Kiel. „Statt Pausen werden zwischen den Notfällen häufig die wartenden Krankentransporte abgearbeitet.“ Das sorge für eine hohe Arbeitsbelastung, erschwert durch Personalmangel und Spardruck im Gesundheitssystem.

DRK in Kiel: „Uns trifft die Krankheitswelle mit voller Wucht“

Die vielen Infekte machen sich zudem deutlich bemerkbar: „Auch uns trifft die Krankheitswelle mit voller Wucht“, so Hüttmann. Das DRK fährt im Auftrag der Stadt, ebenso wie die Johanniter Unfallhilfe. Etwa die Hälfte der Einsätze übernimmt die Berufsfeuerwehr. Allein dort fielen nach Angaben der Stadt Anfang dieser Woche 54 Kräfte aus dem Rettungsdienst krankheitsbedingt aus.

8.02 Uhr, kurzer Lagebericht. "Der Nächste krankgemeldet?", fragt Eyermann. Antwort von Freier: "Nee, es gibt nur keine Springer mehr." Bei dem aktuellen Krankenstand passiere es oft, dass auch die Springer schon eingesetzt sind, erklärt er. Ein Krankentransportwagen (KTW) sei gerade nicht besetzt. "Ich hab' keinen dritten Springer, den ich verplanen kann", sagt Freier.

Er holt seinen Thermobecher hervor. Gegessen hat er an diesem Tag noch nichts. Eine Zwangspause deutet sich an. „Mir macht genau das Spaß, diese Unberechenbarkeit“, sagt er. Sein Theologie-Studium habe er dafür aufgegeben. Trotz der Belastung sei das sein Traumberuf.

Hilfsfrist von zwölf Minuten: So läuft es in Kiel und der Region Die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist von zwölf Minuten in mindestens 90 Prozent der Fälle sei in der Landeshauptstadt kein Problem, heißt es vonseiten der Stadt: „Die gesetzliche Hilfsfrist wird im Rettungsdienstbereich Kiel in 93,9 Prozent aller Einsätze eingehalten und liegt damit deutlich über der gesetzlich vorgegebenen Grenze“, so ein Sprecher. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gelte dies planerisch grundsätzlich auch, teilt Christian Mandel von der zuständigen Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) mit. „Gerade in den zurückliegenden zwei Jahren hat sich die Erfüllungsquote der Hilfsfrist überwiegend im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie leider verschlechtert“. Durch die notwendige Schutzkleidung und weitere Hygienemaßnahmen sowie längere Transportdauern habe sich die Verfügbarkeit der Fahrzeuge verringert. Immer mal wieder komme es zum Überschreiten der Hilfsfrist, wenn mehrere Einsätze parallel liefen und zu wenige Fahrzeuge zur Verfügung stünden. Im Kreis Plön werden aktuelle Daten gerade ausgewertet, hieß es auf Nachfrage.

Seit zehn Jahren fährt er im Rettungsdienst. Es seien nicht unbedingt die schweren Unglücksfälle, die ihn beschäftigten, erklärt Freier. Da könne er seine professionelle Ausbildung abrufen. Bedrückend seien eher die alten, einsamen Leute. Und die Zustände, in denen sie lebten. „Diesen Schicksalen steht man machtlos gegenüber.“

9.13 Uhr: Der "Pieper" meldet einen Einsatz. Eine betagte Dame in Gaarden hat starke Bauchschmerzen. RTW 66-83-1 fährt mit Martinshorn und Blaulicht los. Ankunft in Gaarden: sechs Minuten nach dem Alarm.

Carl Johann Eyermann (hinten) und sein Kollege Christoph Freier vom DRK Kiel versorgen eine Patientin im Rettungswagen. Sie legen ihr wegen starker Schmerzen einen Zugang, um Schmerzmittel und Flüssigkeit verabreichen zu können. © Quelle: Rieke Beckwerrmert

Hausarzt im Urlaub, Vertretung weit weg – 84-Jährige aus Kiel wählt den Notruf

Zügig betritt das Team die enge Wohnung. Die Frau ist 84, sitzt im Wohnzimmer. Seit einem Tag habe sie Schmerzen, Intensität bei sechs von zehn. Hausarzt im Urlaub, Vertretung weit weg – also Notruf. Carl Johann Eyermann überprüft Blutdruck und Herz der Frau, ein EKG fällt unauffällig aus.

Christoph Freier wirft einen Blick in die Küche. Leere Tassen. Obstreste. Benutzte Töpfe. „Hier stellt sich die Frage, ob sie sich wirklich noch versorgen kann“, meint Freier. Sie zähle wohl zu den vielen alten Menschen, die niemandem zur Last fallen wollten.

Zumindest für einige Stunden wird die Kielerin nun das Rettungssystem der Stadt in Anspruch nehmen. Freier und Eyermann werden sie in die Zentrale Notaufnahme (ZNA) des Städtischen Krankenhauses bringen. Ihre Vermutung: Blinddarmentzündung. Während der Fahrt legt Eyermann der Frau einen Venen-Zugang, für Schmerzmittel und Flüssigkeit.

9.59 Uhr: Ankunft in der ZNA. Christoph Freier setzt der Dame eine Maske auf, befestigt sie und scherzt: "Ich bin der Gemeine. Von mir gibt's immer was auf die Nase und hinter die Ohren." Sie kann schon wieder lachen. Der Moment ist einer von vielen, die verdeutlichen, was Freier in einer dieser ruhigen Minuten gesagt hatte: "Mit Gesprächsführung kommt man in manchen Einsätzen weiter als nur mit medizinischer Hilfe."

Besatzung: Leitstelle arbeitet rund 1000 Anrufe pro Nacht ab

Einsätze? Irgendwann habe er aufgehört zu zählen, sagt Freier, zurück auf der Wache. In zwölf Stunden könne man rund acht abarbeiten. Zurzeit sei die Arbeits-Belastung, anders als zunächst an diesem Vormittag, groß. Die Leitstelle in Kiel arbeite pro Nacht im Schnitt 1000 Anrufe ab.

Das bestätigt Notfallsanitäter Karl Rath (56), seit rund 25 Jahren im Rettungsdienst, der Nachtschicht hatte. „Die Einsätze sind Jahr für Jahr gestiegen.“ Zahlen aus Kiel belegen das. Zwischen 1998 und 2021 haben sich die Einsätze im Rettungsdienst mehr als verdoppelt, sind von 33 691 auf 75 628 angewachsen.

Bagatelleinsätze verschärfen angespannte Lage im Rettungswesen

Darunter auch viele Bagatelleinsätze. Patienten, die mit Atemnot den Notruf wählen – und einen Schnupfen haben. Eine Schülerin, die sich im Nähunterricht in den Finger sticht. Freier und Eyermann finden: „Man merkt als Rettungsdienst, dass es eine Versorgungslücke gibt. Wir sind die Einzigen, die wirklich verfügbar sind.“ Den Patienten wollen sie keinen Vorwurf machen.

Nach der Mittagspause ist es mit der Ruhe vorbei. Die Besatzung ist nur noch unterwegs. Radfahrunfall: gebrochenes Sprunggelenk. Ältere Dame mit Erkältung: Übergabe an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Sturz auf der Straße: Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch. Ältere Dame: Sturz im Haushalt. Fazit für Freier: „Insgesamt sechs Einsätze und für mich fast eine Stunde länger arbeiten.“

Ein dritter Springer für den KTW war übrigens irgendwann gefunden. Er konnte in den Dienst gehen. Einsatz gerettet.