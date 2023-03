﻿Was wird jetzt aus dem Städtischen Krankenhaus Kiel, Herr Kämpfer?

Kiel. Mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für eine Fusion des Städtischen Krankenhauses (SKK) mit der insolventen Imland-Klinik des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) in Rendsburg eine heftige Abfuhr geholt. Im Interview räumt er ein, dass er auf mehr Unterstützung des Kreises gehofft hatte – obwohl es dafür kaum Anzeichen gab. Deshalb erwartet er auch wenig davon, dass am kommenden Mittwoch erneut in Rendsburg über Imland beraten wird, nachdem neue Haushaltszahlen bekannt geworden sind.

Die Stadt steht mit leeren Händen da – was haben Sie falsch eingeschätzt?

Ulf Kämpfer: Wir konnten erst spät ins Verfahren einsteigen und ich habe gehofft, dass für die Absichtserklärung zu einer Fusion, die wir mit der Kreisverwaltung ausgehandelt hatten, nicht nur von unserer Seite offensiv geworben wird. Das war nicht der Fall. Ich hätte mich gefreut, wenn Landrat Rolf-Oliver Schwemer und ich gemeinsam für das Ziel einer Fusion eingetreten wären – der Kreis-Hauptausschuss hatte sich ja einstimmig dafür ausgesprochen, eine Fusion beider Krankenhäuser anzustreben.

Rückblickend war ich vielleicht zu treuherzig, weil ich glaubte, alle Beteiligten würden kraftvoll für die Absichtserklärung und deren Umsetzung arbeiten. Ich glaube, dann wäre eine breite Mehrheit für das Herauskaufen der Klinik aus der Insolvenz und die anschließende Fusion möglich gewesen. Ein Faktor war sicherlich, dass zum Zeitpunkt unseres Fusionsangebots Vieles schon in Richtung Privatisierung der Imland-Klinik aufgegleist war.

Kiels OB Kämpfer zu Imland: Ich kam mir vor wie ein Störenfried

Werfen Sie das den Politikern im Kreis Rendsburg-Eckernförde vor?

Nein, das meine ich nicht als Vorwurf, denn aufgrund der Fehlentwicklungen und Krisen rund um Imland war das Zutrauen erschüttert, dass Politik und Verwaltung in Rendsburg-Eckernförde die Klinik gemeinsam erfolgreich durch die Krise führen können. Unser Fusionsangebot war für einige der ersehnte Rettungsanker, für andere eher eine misstrauisch beäugte Irritation.

Manchmal bin ich mir trotz unser guten Absichten wie ein Störenfried vorgekommen. Am Ende war eine Mehrheit der Kreispolitik von dem Imland-Kladderadatsch und dem langen politischen Streit offenbar so mürbe und frustriert, dass ihr eine schnelle Privatisierung als beste Variante erschien. Eine, wie ich fürchte, kurzsichtige Lösung.

Das Kieler Angebot zum Kauf war auch schon eine Verzweiflungstat?

Na ja, jedenfalls war das nicht unser Plan A, und es hat ja auch nicht funktioniert. Dass nun alles auf die Schön-Kliniken hinausläuft, bringt die Trägervielfalt in Schleswig-Holstein massiv ins Rutschen. Die Diako in Flensburg ist insolvent; das Marien-Krankenhaus in Lübeck soll vom UKSH übernommen werden; jetzt wird die große kommunale Imland-Klinik privatisiert. Krankenhäuser in kommunaler Hand sind nicht nur für sich genommen wichtig.

Können Sie das erläutern?

Wenn private Klinken nach Tarif zahlen oder, wie im Fall der Schön-Kliniken, den Standort Eckernförde zunächst erhalten wollen, liegt das ganz wesentlich auch an der kommunalen Konkurrenz. Die Existenz von gut geführten kommunalen Kliniken führt dazu, dass die Privaten nicht machen können, was sie wollen. Es ist eine Horrorvorstellung für mich, dass es eines Tages neben dem UKSH keine kommunal oder kirchlich geführten Krankenhäuser mehr in Schleswig-Holstein gibt. Leider drohen wir auf die schiefe Bahn dahin zu geraten.

Weshalb hat diese Argumentation in Rendsburg nicht überzeugt?

Dafür gab es mehrere Gründe. Bei einigen war es die Sorge, dass der Bürgerentscheid zum Erhalt des Standortes Eckernförde samt Geburtsstation wieder gilt, wenn die Klinik aus der Insolvenz geholt wird. Eine Rolle hat sicherlich gespielt, dass nach unserer Wahrnehmung viele Gutachten und Stellungnahmen rechtliche und finanzielle Risiken eher über-, die Chancen einer Fusion hingegen unterbetont haben.

„Wir sind vom Potenzial der Imland-Klinik überzeugt“

So ist bei Teilen der Kommunalpolitik der Eindruck entstanden, dass es ein nicht zu verantwortendes Abenteuer wäre, die Klinik zu halten. Wir hingegen sind von dem großen Potenzial der Imland-Klinik überzeugt, medizinisch wie auch wirtschaftlich. Die Schön-Kliniken offenbar auch, die ja nicht in ein Fass ohne Boden investieren würden, sondern Profite wollen.

Weshalb wurde eine Fusion nicht schon früher angeschoben – ohne den Druck einer Insolvenz?

Auf ein Signal aus Rendsburg hätten wir bestimmt reagiert. Das hätte das Insolvenzverfahren vermutlich verhindert. Der Willen zu einer engeren Zusammenarbeit ist zwischen Kiel und Rendsburg-Eckernförde generell nicht besonders ausgeprägt, was ich sehr bedauere.

Was wird jetzt aus dem SKK? Wie verhindern Sie die Umsatzrückgänge von zehn Millionen Euro durch die private Konkurrenz aus dem Nachbarkreis? Dieses Szenario hatten Sie ja bei den Ratsfraktionen an die Wand gemalt, um für die Fusion zu werben.

Mir ist nicht bange. Aber wir müssen unsere Aufmerksamkeit hoch halten und dafür sorgen, dass wir Risiken frühzeitig erkennen und entsprechend frühzeitig und wirksam steuern. Unser „Städtisches“ ist ein wirtschaftlich gesundes und hoch anerkanntes Krankenhaus. Das soll und wird so bleiben, auch gegen neue Konkurrenz. Aber wir halten auch nach möglichen Partnern Ausschau – unter- und oberhalb einer Fusionsebene.

Wichtig wird nun sein, welche Auswirkungen die anstehenden bundesgesetzlichen Strukturentscheidungen für das SKK haben. Mit unserer Lage, Größe und Kompetenz sind wir ein absolut zukunftsfähiges Krankenhaus. Aber auch das SKK wird sich immer wieder verändern und neu erfinden müssen. Kristian Blasel / Tilmann Post

