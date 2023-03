﻿Kielerin in den USA: Vom amerikanischen Traum in die Obdachlosigkeit

Obdachlose und Junkies in Kiels Partnerstadt San Francisco im März 2023: Im Stadtteil South of Market konsumieren viele Menschen die tödliche Droge Fentanyl.

San Francisco. Ingrid Lockowandt wartet darauf, dass wieder ein Bett in der Notunterkunft für Frauen frei wird. Bis vor zehn Monaten wohnte die Ex-Chefin der Kieler Veranstaltungszentren Max und Traumfabrik noch in einem Millionärs-Vorort von San Francisco. 1992 war sie aus Kiel in die USA ausgewandert, hatte sich als Künstlerin etwas aufgebaut. Ihre Bilder malte sie 17 Jahre lang in ihrem Atelier mit einem blühenden Garten und mit Blick auf die Golden Gate Bridge. Doch dann wird die 67-Jährige obdachlos.

Schon in den letzten Wochen vor dem Auszug geht sie durch die Hölle. Ihre Miete kann sie nicht mehr bezahlen, weil in der Conorona-Pandemie all ihre Aufträge für Porträtbilder wegbrechen. Sechsmal wird ihr ein Räumungsbescheid an die Tür geheftet. „Ich hatte solche Angst vor der Obdachlosigkeit“, erzählt sie. „Und ich habe mich sehr geschämt.“

Lockowandt wird obdachlos und kommt erst bei Freunden unter

Um nicht erkannt zu werden, verlässt sie nur noch mit Maske, Mütze und in der Dunkelheit das Haus. Sie bekommt Beruhigungs- und Schlafmittel, holt sich einen Anwalt. Und kann das Schlimmste abwenden.

Als sie dieses Selbstporträt malte, war ihre Welt noch in Ordnung: Mit Blick auf die Golden Gate Bridge malte die Künstlerin Ingrid Lockowandt 17 Jahre lang ihre Bilder in San Franciscos Vorort Tiburon. © Quelle: Ingrid Lockowandt

Doch der Kündigungsschutz während der Pandemie verzögert nur die Zwangsräumung. Im Mai 2022 muss sie endgültig raus. Sie weiß, was ihr bevorsteht. Die reiche Tech-Metropole San Francisco ist voll von Obdachlosen.

Wie viele von ihnen lagert auch Ingrid Lockowandt ihre Sachen in einer Halle ein und kommt bei Freunden von Freunden unter. Erst bei einem alten Witwer irgendwo in der Provinz, dann übernachtet sie in einem Wohnwagen, dessen Besitzer sie als Gegenleistung „wie eine Sklavin arbeiten“ lässt. Ihre ausweglose Situation wird mehrfach ausgenutzt. Vergleichsweise gut geht es ihr bei Freunden, wo sie wochenlang in einer Garage quasi auf dem Boden schläft. Und in einer Jugendherberge, die sie sich eigentlich nicht leisten kann.

Im Januar bekommt sie den Tipp, die Obdachlosenhelfer vom „Hot Team“ anzurufen. Sie trifft sich mit den Sozialarbeitern auf einer Straße mitten in San Francisco. „Die haben mich befragt, dann wurde ich in ein Taxi gesetzt, dass mich in eine Obdachlosenunterkunft für Frauen gebracht hat.“ In ihr Tagebuch schreibt sie: „Heute ist der Tag, an dem ich offiziell als Obdachlose registriert bin.“

In der Notunterkunft schläft sie mit zwölf Frauen in einem Zimmer

Das Shelter, in das sie gebracht wird, liegt in einer gefährlichen Gegend. 13 Frauen schlafen in einem Raum. Die 67-Jährige bekommt ein „hartes Bett“, darunter eine Kiste für ihr Hab und Gut. Privatsphäre gibt es nicht. Tag und Nacht brennt Neonlicht, viele der Frauen sind psychisch krank oder drogenabhängig. „Sie schreien und streiten, eine klagte pausenlos ,Oh Jesus, oh Jesu’.“ Lockowandt findet kaum in den Schlaf.

Aber sie nutzt die Zeit zur Analyse ihrer Situation und fängt an zu recherchieren. „Die Droge Fentanyl geht in San Francisco um. Daran sind hier mehr Obdachlose gestorben als an Corona. Es wird offen gedealt. Ich sehe überall Junkies, die draußen wie Zombies herumlaufen. Oder sie liegen auf den Straßen, man weiß nicht, ob sie noch leben.“

Die Umstände machen der Künstlerin schwer zu schaffen. Seit sie ihre Wohnung räumen musste, hatte sie kaum einen Pinselstrich getan. In der Nähe des Shelters findet sie eine Sozialeinrichtung, in der bedürftige Künstler kostenlos Kunst schaffen können. Dort will sie obdachlose Frauen porträtieren und in der Notunterkunft medienwirksam eine Ausstellung organisieren. Es gibt wieder einen Lichtblick in Lockowandts Leben. Doch dann verschwindet die Chefin des Shelter spurlos und mit ihr die Hoffnung.

Sie muss ins Shelter, weil die Mieten in San Francisco für sie unbezahlbar sind

Als ihr ein Bekannter anbietet, für einen Monat sein Haus einzuhüten und die Katze zu versorgen, nimmt Lockowandt das Angebot sofort an. Allerdings verliert sie dadurch ihren Platz in der Notunterkunft. Um nicht ganz auf der Straße zu landen, mietet sie sich wieder in einer Herberge ein, wo sie sich seither für 36 Dollar die Nacht ein Zimmer mit sechs Frauen teilt.

Das kann sie sich nur leisten, weil sie seit einem schweren Unfall in den 80er Jahren in Kiel von der Berufsgenossenschaft eine monatliche Rente von rund 280 Euro erhält. Außerdem bekommt sie von der amerikanischen Wohlfahrt 380 Dollar pro Monat. Zu wenig für eine eigene Wohnung: „Ein Zwei-Zimmer-Appartement kostet hier schon 3000 Dollar Miete.“

So viel Armut im reichen San Francisco Die Metropolregion San Francisco mit dem benachbarten Silicon Valley ist weltweit der bedeutendste Standort der IT- und Hightech-Industrie. Der gigantische Reichtum der Konzerne treibt die Mieten in die Höhe. Wer seine Arbeit verliert, landet auf der Straße. San Francisco, Kiels Partnerstadt, hat rund 815 000 Einwohner, fast jeder Hundertste ist obdachlos. Zuletzt wurde die Obdachlosenzahl 2022 erfasst, da waren knapp unter 8000 Menschen betroffen, vor Corona waren es sogar noch mehr. Weniger als die Hälfte, nämlich 3350, kommt in Notunterkünften unter, der Rest schläft nach städtischen Angaben draußen, im Auto oder übernachtet an Orten, die nicht zur Übernachtung gedacht sind. Zum Vergleich: In Kiel mit 246 000 Einwohnern gibt es nach Angaben der Stadt 1002 Menschen, die wohnungslos sind, aber in Notunterkünften untergebracht werden. Nur 35 Menschen leben tatsächlich auf der Straße. In der Kieler Zählung sind Asylsuchende nicht enthalten.

Zwar wartet sie immer noch darauf, dass wieder ein kostenloses Bett in der Frauennotunterkunft frei wird, aber sie fühlt sich wieder gut: „Die schweren Zeiten liegen hinter mir“, versichert sie fast euphorisch. „Jetzt bin ich wieder voller kreativer Ideen.“ Auf der Online-Plattform Patreon.com will sie multimedial ihre Erfahrungen künstlerisch präsentieren. Dort können Künstler monatlich von ihren Fans mit einem selbst gewählten Betrag für ihre Arbeit bezahlt werden. Der Fan wird so zum Mäzen. Lockowandt ist sicher, dass sie mit dieser Hilfe wieder auf die Beine kommt.

Natürlich weiß sie, dass sie auch jederzeit nach Kiel zurück könnte. Das Sozialsystem würde sie auffangen. „Aber ich will nicht wie andere deutsche Rentner auf der Couch sitzen, Hackfleisch kaufen und Blumen gießen.“ Für sie ist die Obdachlosigkeit nur eines von vielen Abenteuern. „Ich bin noch nicht fertig mit Amerika“, sagt sie. „Hier gibt es doch immer ein Happy End.“