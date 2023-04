Bei einem Angriff auf zwei Obdachlose am Wochenende nahe der Kieler Innenstadt ist einer der Männer schwer verletzt worden. Der zweite erlitt eine Kopfverletzung. Die Ermittler bitten um Hinweise. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt.

Ein Schwerverletzter nach Angriff auf Obdachlose in Kiel

Kiel. Bei einem Angriff auf zwei Obdachlose am Wochenende in Kiel ist ein 37-Jähriger laut Polizei schwer verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Obdachlosen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 3.15 Uhr von einem oder mehreren Unbekannten angegriffen. Die Opfer schliefen demnach in einem von der Straße nicht einsehbaren Bereich eines Hinterhofs der Brunswiker Straße in der Nähe des Schlossgartens.

Zweiter Obdachloser erlitt bei Angriff eine Kopfverletzung

Ein 36-jähriger Geschädigter wachte durch das Schreien des 37-Jährigen auf und erlitt dann selbst eine Kopfverletzung. Bei dem 37-Jährigen wurden Stichverletzungen festgestellt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr, so die Polizei. Weitere Angaben könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.

Erst Anfang März hatte es einen brutalen Übergriff auf einen Obdachlosen in der Kieler Innenstadt gegeben: Der Mann war mehrfach geschlagen und am Ende bestohlen worden. Zwei 16-Jährige wurden damals als Tatverdächtige ermittelt. Ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt, prüfen die Ermittler derzeit.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern am Wochenende geben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0431 / 1603333 in Verbindung zu setzen.