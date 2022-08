In Kiel sollen bald alle Geschlechter im Schwimmbad oberkörperfrei baden dürfen. Die Entscheidung fiel in der Ratsversammlung schnell und unspektakulär. Dabei sorgt sie selbst in Göttingen für leichtes Staunen – wo das Schwimmen „oben ohne“ an Wochenenden bereits seit Mai möglich ist.

