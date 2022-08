Genau wie die Männer barbusig durch das Wasser zu gleiten oder durch die Schwimmhalle zu schlendern, ist in Kiel bald auch für Frauen möglich. Die Kieler Ratsversammlung hat dies vergangene Woche beschlossen. Doch wie kommt die Entscheidung bei Badegästen an? Ein Ortsbesuch.

Kiel. Barbusig schwimmen gehen, das soll künftig in allen städtischen Frei- und Hallenbädern Kiels möglich sein. So hat es die Ratsversammlung jüngst beschlossen. Was halten Gäste des Hörnbades davon, dass beispielsweise dort künftig nur noch „geeignete, mindestens die primären Geschlechtsmerkmale bedeckende Badekleidung“ getragen werden muss? Die Befragten zeigten sich tolerant gegenüber denen, die sich entblößen möchten. Viele Damen halten sich selber lieber bedeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Oben ohne“-Baden: Viele möchten sich zu dem Thema nicht äußern

Viele möchten sich zu dem Thema nicht äußern oder wenn, dann nur ohne Namen und Foto. Martina P. sieht in dem Ratsbeschluss nicht die Gleichberechtigung, sondern nur eine Art von Provokation. "Ich trage ein Oberteil doch nicht, weil ich was bedecken soll, sondern weil es um die Funktion des Halts geht", sagt die 32-Jährige. Dass sich jemand anders entscheidet, sei gut und in Ordnung. "Aber hat die Welt nicht größere Probleme?"

Giovanna, eine Mutter aus Kiel, findet die Lösung hingegen super. „Damit kann man ein Zeichen setzen. Ein Mann kann oben herum nackig rumlaufen, das ist selbstverständlich, aber bei einer Frau ist es ein Drama.“ Das zu verändern, dazu brauche es eben eine gewisse Revolution.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marcel Steinecke findet die Idee gut. „Wenn das für Frauen ein befreiendes Gefühl ist und die das machen möchten, warum nicht?" © Quelle: Karina Dreyer

Die Idee, das Baden „oben ohne“ in Kiel künftig für alle Geschlechter möglich zu machen, findet Marcel Steinecke gut. „Männer baden ja auch oben ohne. Und wenn das für Menschen ein befreiendes Gefühl ist und die Lust dazu haben, warum nicht? Ist doch gut, wenn Frauen das selber entscheiden können.“

Michaela Sebelin findet es okay, am Strand oben ohne zu liegen. "Das Gefühl dort ist ein anderes, da geht es ja auch darum, nahtlos braun zu werden", sagt sie. Aber hüllenlos in der Halle kommt für sie nicht in Frage. Da brauche es mehr Intimsphäre, "weil da viele Menschen auf engerem Raum sind". Sie ist sich einig mit ihrem zwölfjährigen Sohn Till, der ganz trocken meint: "Mir ist das egal, wie die Leute das machen." Die elfjährige Emma findet es okay, dass man das bald so machen darf. "Aber für mich oben ohne? Nein!"

Michaela Sebelin ist eher für oben ohne am Strand, im Schwimmbad sei der Bereich dafür zu eng. Mit ihrem Sohn Till ist sie sich einig: „Das muss jeder für sich entscheiden.“ © Quelle: Karina Dreyer

Jeder so, wie er möchte: Tobias Böttcher hat mit dem Ratsbeschluss kein Problem, „ich sehe das neutral und denke, dass muss jeder so machen, wie er meint“. Bei schönen Brüsten sei es allerdings nicht einfach, wegzugucken, „aber das macht man dann ja dezent und mit Respekt“, sagt er.

„Ich gehe ja auch oben ohne baden, das muss jeder für sich entscheiden“, meint Tobias Böttcher. © Quelle: Karina Dreyer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Heidrun Schneider von dieser Neuerung in der Zeitung las, war ihr erster Gedanke: „Ach ne, jetzt fangen sie aber an zu spinnen. Das Thema ist doch herbeigezogen.“ Die 69-Jährige ist irritiert, sie möchte das eigentlich weder bei sich noch bei den anderen. „Es muss doch eine Intimsphäre geben, wie beim Stillen“, sagt sie. Nur in der Sauna sei das etwas anderes, da sei der Raum etwas kleiner und die Situation privater. Auch wenn sie den Beschluss nicht gutheißt: „Das wäre für mich kein Grund, auf das Schwimmen hier zu verzichten.“

Heidrun Schneider findet den Ratsbeschluss „nicht so gut – das ist ein herbeigezogenes Thema“. © Quelle: Karina Dreyer

Eine andere Frau mittleren Alters hört sich kurz das Thema zur Umfrage an, winkt dann aber ab und sagt: „Ich finde das doof.“ Ihre Begleiterin fügt hinzu: „Ich auch, aber wenn man das sagt, gilt man ja als intolerant. Soll jeder machen, wie er meint. Für mich ist das nichts.“