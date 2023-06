﻿OB Kämpfer will in Kiel die Sauberkeit erhöhen

Geplante Initiative

Kiel soll sauberer werden. Dieses Ziel hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ausgerufen. Um es zu erreichen, könne die Stadt mehr Geld für Kontrollen oder Mobiliar im öffentlichen Raum bereitstellen, so Kämpfer. Er will der neuen Ratsversammlung noch in diesem Sommer ein konkretes Konzept präsentieren.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket