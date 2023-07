Oberleitungsschaden in Hamburg: Züge von und nach Kiel fahren wieder

Landgericht Kiel

Scheinbar grundlos attackierte ein Mann in der Kieler City eine Radfahrerin, eine Passantin, Autofahrer, einen Lokführer und ein Kind. Am Ende eines sechstägigen Prozesses ordnete das Kieler Landgericht die Unterbringung des obdachlosen Mannes in einer geschlossenen Anstalt an.