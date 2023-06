﻿Ocean Race in Kiel: So erlebten Zuschauer am Land den Fly-By

Kiel. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in wenigen Tagen an der Kiellinie los sein wird. An der Förde herrscht Volksfest-Stimmung. „Es fühlt sich schon ein bisschen an wie die Kieler Woche“, sagt Ulf Kämpfer während eines Interviews auf der Bühne an der Reventlouwiese. Und ganz unrecht hat der Oberbürgermeister nicht. Tausende Besucher, Essen, Trinken, Musik und ganz viel Segeln. Das ist das Erfolgsrezept der Kieler Woche, das sich auch beim Fly-By vom Ocean Race wiederfindet - nur etwas kleiner. Eine Kieler Woche light.

Dass das Event nicht ganz so groß ist wie die Kieler Woche wird an den Essensständen deutlich. Die Auswahl ist deutlich kleiner. Daher bilden sich an den Buden lange Schlangen. Dies trübt aber nicht die Stimmung. Auch als eine Frau nach 30 Minuten Anstehen fünf Crêpes bestellt, bleiben alle Wartenden hinter ihr gelassen.

Fly-By an der Kiellinie: Tribüne schon um 13 Uhr voll

Schon Stunden vor dem geplanten Vorbeiflug der Jachten ist die Kiellinie bestens besucht. Die imposanten Imocas locken viele Zuschauer. Auf der kleinen Tribüne, die extra neben dem Camp 24/7 aufgebaut wurde, sind ab 13 Uhr kaum noch Plätze frei. Auch direkt an der Kaimauer füllen sich lange vor dem für 16.30 Uhr geplanten Fly-By die Reihen.

Bereits um 13.30 Uhr haben sich Ulrike und Ulrich Baumann ihre Plätze gesichert. Das Kieler Ehepaar sitzt auf der Kante eines Blumenkübels direkt an der Wasserkante. „Wir sind keine Segler, aber wenn so ein Erlebnis in Kiel stattfindet, lassen wir uns das nicht entgehen.“

Wie beim Kieler-Woche-Feuerwerk: Gebannter Blick auf die Förde

Mehr oder weniger durch Zufall hat es Johanna (28) und Henni (24) an die Kiellinie verschlagen. Die beiden Freundinnen sind aus Ulm und Hamburg zu Besuch in Kiel. „Wir wollen heute chillen und haben überlegt, wo wir hingehen können.“ Die Kombination aus Sonne, Wasser und Segeln hat den Ausschlag für die Kiellinie gegeben.

Als sich die Jachten nach und nach der Wendemarke an der Reventlouwiese nähern, liegt ein weiterer Vergleich zur Kieler Woche auf der Hand. Denn ähnlich wie beim Abschlussfeuerwerk, das am Ostufer gezündet wird, richten sich alle Blicke in eine Richtung – auf die Förde.

Und das Event-Programm rund um den Fly-By ist längst noch nicht beendet. Auch wenn die Jachten dann schon wieder Richtung Kattegat unterwegs sind – auch am Samstag gibt es rund um die Reventlouwiese weitere Veranstaltungen und Mitmach-Angebote. Der Ocean Park mit seinen Info- und Gastronomieständen hat ab 10 Uhr geöffnet. Von 9 bis 18.30 Uhr gibt es kostenlose Schnuppersegel-Kurse, von 19.30 bis 21 Uhr gibt es Livemusik von Ryan Sheridan.

