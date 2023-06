﻿Ocean Race in Kiel: Das bietet das Programm an Land

Kiel. Der Fly-by vom Ocean Race durch die Kieler Förde am Freitag sorgt für viel Spektakel auf dem Wasser. Doch auch am Land werden rund um die Segelregatta verschiedene Veranstaltungen und Aktionen geboten. Von Donnerstag bis Samstag gibt es ein buntes Rahmenprogramm – mit dem Höhepunkt am Freitag, wenn zwischen 15 und 17 Uhr die Imocas über die Förde rauschen.

Wo kann das Rennen live vor Ort verfolgt werden?

Die Hightech-Yachten sind in der gesamten Förde zu sehen. Aus nächster Nähe sind sie direkt an der Kiellinie zu beobachten. Die Wendemarke liegt keine 400 Meter von der Kaikante entfernt auf Höhe der Ruderstege kurz hinter der Reventlouwiese.

Der Ocean Live Park

Entlang der Reventlouwiese entsteht von Donnerstag bis Sonnabend der Ocean Live Park. Dort gibt es zahlreiche Mitmach-Angebote, Informationsstände und ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Talk-Runden. Im Zentrum steht neben dem Segelsport das Thema Nachhaltigkeit und Meeresschutz. Der Park ist an allen drei Tagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Konzerte sind bis 21 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

Sportliche Begleitung des Ocean Race

Der Start der Etappe von Aarhus nach Den Haag wird am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr live auf Videowänden übertragen. Am Freitag gibt es ab 12 Uhr Liveschalten auf die Yachten. Dazu wird das Rennen live kommentiert, unter anderem von der Kieler Segellegende Tim Kröger.

Das Ocean Race Kiel Fly-by-Panel

Inwieweit leistet der Segelsport einen wichtigen Beitrag zur Meeresforschung? Dazu halten vier Referentinnen und Referenten Vorträge über die Themen Nachhaltigkeit, Meeresschutz und den Klimaschutz und teilen ihre eigenen Erfahrungen und Forschungen mit dem Publikum. Das 90-minütige Programm, das unter dem Motto „Ship of Opportunity“ steht, beginnt am Freitag um 12 Uhr im sogenannten Conference Center an der Geomar-Wiese, das Kieler-Woche-Besuchern besser als „Bayernzelt“ bekannt ist.

Auf dem Podium sitzen der Expeditions- und Polarforscher Arved Fuchs, Dr. Toste Tanhua vom Geomar Helmholz-Zentrum, der sich mit mariner Biochemie und chemischer Ozeanografie beschäftigt, die Vorsitzende des UN-Ozeandekadenkomitees, Gesine Meißner, und Stefan Raimund, wissenschaftlicher Leiter beim Ocean Race.

Der Tag der Meeresschutzstadt

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen vom „Tag der Meeresschutzstadt“, den die Bildungs- und Vernetzungsplatzform Ocean Summit gemeinsam mit Kiel-Marketing organisiert. Ab 14 Uhr gestalten Organisatoren und Verbände ein Wissens- und Mitmachprogramm von Open Ship bis Clean-up-Aktionen auf einem SUP, von Workshops bis Vorträgen. Ziel ist, dass Bürgerinnen und Bürger mit Spaß, Neugier und in geballter Form Hintergrundwissen gewinnen und Beteiligungsformen im Bereich Meeresschutz kennenlernen.

Der Eintritt in das Geomar-Aquarium ist den ganzen Tag über frei. Um 14.30 Uhr gibt es einen Eröffnungs-Talk mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Prof. Thorsten Reusch (Geomar) und Stefanie Sudhaus (BUND SH) zum Thema „Kommunaler Meeresschutz – Meeresschutzstadt Kiel“. Um 19 Uhr zeigt das Cinemare den Meeresfilm „Sturmfahrt“.

Schnuppersegel-Angebote

Bei zahlreichen Schnuppersegel-Angeboten am Camp 24/7 können Besucherinnen und Besucher selbst erste Erfahrungen auf den Booten sammeln. Los geht es am Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr. Am Freitag kann von 10 bis 18.30 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 18.30 Uhr das Angebot ausprobiert werden. Alle Schnupperkurse sind kostenlos.

Einschränkungen auf den Fähren

Das Rennen am Freitag führt zu Einschränkungen bei den Fährverbindungen. Dies betrifft insbesondere den Anleger Reventlou. Der Fährverkehr ist bis 14.30 Uhr auf der F1 und F2 möglich. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr ist der Zugang zum Fähranleger Reventlou komplett gesperrt. Auch das Fahrwasser im Bereich Reventlou und auf der Kieler Förde wird in dieser Zeit gesperrt.

Die Linie F1 und die Hafenrundfahrt können weiterhin fahren. Die F2 Schwentinelinie wird eingestellt. Der Fahrplan F2 wird von der MS Wellingdorf um 17.08 Uhr aufgenommen, die MS Düsternbrook legt ab 17.03 von Dietrichsdorf ab. Auf der F1 fallen die Fahrten um 15.32 Uhr aus Richtung Laboe und 16.15 Uhr aus Richtung Bahnhof für den Anleger Reventlou aus.

