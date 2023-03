﻿Gibt es bald ein vergünstigtes Deutschlandticket für alle Menschen in Kiel?

SPD, Grüne und SSW wollen die Stadt Kiel damit beauftragen, eine Absenkung der ÖPNV-Monatskarte in Kiel auf 30 Euro zu prüfen. Diese könnte dann eventuell sogar deutschlandweit gelten. Auch ein Sozialticket ist geplant.

Kiel. Ein Sozialticket für maximal zehn Euro und möglicherweise sogar ein preislich reduziertes 49-Euro-Ticket für alle Kielerinnen und Kieler: Die rot-grüne Kooperation im Kieler Rathaus will die Einführung vergünstigter ÖPNV-Monatskarten in Kiel prüfen lassen. Ein entsprechender Antrag von SPD und Grünen wird am Donnerstag in der Kieler Ratsversammlung diskutiert. Zu den Antragsstellern gehört auch der SSW.