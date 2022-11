﻿City-Kirche am Alten Markt in Kiel bekommt eine Vollzeit-Pfarrstelle

Kiel. Baulich ragt sie längst hinaus: Die Nikolaikirche, auch bekannt als City-Kirche, stellt die Gebäude am Alten Markt nicht nur architektonisch, sondern zum Teil auch im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten. Auch deshalb zieht das Wahrzeichen in der Innenstadt viele Touristen, Konzertbesucher und Kulturinteressierte an – vor Corona waren es jährlich 190.000 Menschen, die das Bauwerk besuchten. Dieses Potenzial will der Kirchenkreis Altholstein nun heben: Wie die Synode am vergangenen Sonnabend beschlossen hat, soll die Offene Kirche eine Vollzeit-Pfarrstelle bekommen.

Bislang wurde die zahlenmäßig kleine Kirchengemeinde St. Nikolai mit rund 2200 Mitgliedern lediglich durch eine halbe Pfarrstelle entlastet. Diese läuft allerdings im Februar aus. Die Kirchenvertreter stimmten in ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit für eine personelle Aufstockung. Ein weiterer Vorschlag aus der Synode, ein Gesamtkonzept abzuwarten und erst dann abzustimmen, fand keine Mehrheit.

Taufen und Hochzeit in St. Nikolai in Kiel: Neue Stelle soll Gemeinde entlasten

Durch die Aufstockung soll die Gemeinde entlastet werden, etwa bei der Seniorenarbeit und Seelsorge, bei Taufen und Hochzeiten sowie dem touristischen Angebot. Pastor Niels-Peter Mahler aus der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Kiel hält die Entscheidung für richtig, wie er bei der Synoden-Sitzung betonte: „Wir alle profitieren ganz deutlich von der Arbeit einer solchen City-Kirche, einer Sichtbarkeit, die wir als kleine Kirchengemeinde gar nicht leisten können.“ Gerade in Zeiten der Einsparungen sei diese Arbeit besonders wichtig, so Mahler: „Ich wünsche mir Planungssicherheit dafür.“

Bis Februar füllt noch Elvira Schlott, Pastorin der Kirchengemeinde Schönkirchen, die 50-Prozent-Stelle des Kirchenkreises aus. Wer die künftige Vollzeitstelle ausübt, ist noch offen. Als Vollzeitkraft der Gemeinde selbst bleibt die amtierende Pastorin Maren Schmidt tätig.

Kirchenkreis Altholstein: Synode soll deutlich verkleinert werden

Das Kirchenparlament hat am Sonnabend weitere wegweisende Entscheidungen getroffen: So soll die Synode ab der nächsten Wahl deutlich verkleinert werden – von derzeit 110 auf 88 Mitglieder. Auf diese Weise soll die Zusammenarbeit effektiver werden und Kosten sowie CO2 eingespart werden. Außerdem wird der Kirchenkreis dann in zwei Wahlbezirke aufgeteilt, so dass Vertreter aus den Propsteien Süd (Neumünster und Umgebung bis Henstedt-Ulzburg) und Nord (Kiel und Umgebung) in der künftigen Synode gleichberechtigt verteilt sind.

Zudem hat die Synode den Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Demnach stehen in Altholstein 35 Millionen Euro zur Verfügung: 75 Prozent davon gehen an die Kirchengemeinden. Diese Summe wird aufgeteilt in einen Sockelbetrag für jede Gemeinde und anteilig für jedes Kirchenmitglied. Die übrigen 25 Prozent fließen an den Kirchenkreis für übergeordnete Aufgaben wie Krankenhausseelsorge oder Jugendwerk.