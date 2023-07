Kann man Offshore-Windanlagen mit Aquakultur kombinieren? Also in Windpark-Arealen im Meer Algen und Muscheln züchten? Dieser Frage geht der Meeresbiologe Tim Staufenberger von der Kieler Meeresfarm im Forschungsprojekt „United“ nach. Gelingt das Experiment, könnte ein neuer Industriezweig entstehen.

Kiel. Die meisten kennen die Kieler Meeresfarm als Miesmuscheln-Produzent. Dabei ist eine tragende Säule der kleinen Firma am Tiessenkai auch die maritime Forschung in jeglicher Form. „Projekte haben uns in Coronazeiten über Wasser gehalten“, sagt Tim Staufenberger, einer der drei Geschäftsführer. Zurzeit ist der 44-jährige Meeresbiologe in das EU-Projekt „United“ eingebunden. 25 Partner aus sieben Nationen prüfen an fünf Standorten in der Nordsee, der Ostsee und dem Mittelmeer die Kombination und Machbarkeit verschiedener maritimer Nutzungsmöglichkeiten.