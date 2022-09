﻿Olympia-Attentat 1972: Als in Schilksee Kiels Olympia-Herz blutete

Als Terroristen bei den Olympischen Spielen 1972 in München einen Anschlag verüben, dreht sich bei den Segelwettkämpfen in Kiel die Stimmung. In München ist die Polizei nicht gut organisiert, es sterben 17 Menschen. Doch wie sicher ist es damals eigentlich in Schilksee? Ein Polizist, ein Arzt und ein Segler berichten.

Auf dem Balkon des israelischen Mannschaftsquartiers im olympischen Dorf in München zeigt sich ein vermummter arabischer Terrorist. Er ist einer von fünf Attentätern, die hier am frühen Morgen des 5. September 1972 eingedrungen waren. Sie töteten zwei Athleten und nahmen neun als Geiseln. Das hätte auch in Kiel passieren können, sagt Jerk Hansen, ehemaliger Bundespolizist und damals stellvertretender Leiter des olympischen Ordnungsdienstes in Kiel-Schilksee. Dort wurden zeitlich die olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen. In München endete der Terrorakt mit dem Tod von elf Sportlern, einem Polizisten und allen fünf Attentätern. Bei der Trauerfeier in Kiel (rechtes Bild) ist Jerk Hansen mit einigen Ordnungsdienst-Kollegen anwesend (2. von links) und auch der israelische Segler Itzhak Nir (3. von rechts) zeigt sich öffentlich, kurz darauf wird er von Hansen aus dem olympischen Dorf geschleust.

Kiel. Genau acht Tage lang erlebt Kiel einen olympischen Traum. Bunt, offen, friedlich – während der Segelspiele 1972 in Schilksee erfüllen sich alle Erwartungen. Doch ein schreckliches Ereignis am anderen Ende der Republik zerstört die Magie: In den frühen Morgenstunden des 5. September 1972 dringen acht palästinensische Terroristen in das olympische Dorf in München ein. Sie überfallen das Quartier der israelischen Mannschaft, erschießen zwei Männer und nehmen neun Sportler als Geiseln.

Die Attentäter verlangen die Freilassung von mehr als 200 in Israel inhaftierten Palästinensern und der deutschen RAF-Häftlinge Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Sie fordern freies Geleit, ein vollgetanktes Flugzeug und drohen mit der Erschießung aller Geiseln.

Olympische Spiele 1972: Auch in Kiel nur minimale Sicherheitsmaßnahmen

Die Nachricht vom Attentat bei den Olympischen Spielen in München verbreitet sich am Vormittag in Schilksee. Polizist Jerk Hansen ist gerade auf dem Weg zu einer Bootsfahrt, als er von der Geiselnahme erfährt. Plötzlich befindet sich der 34-Jährige mitten in einer polizeilichen Lage. Weder er noch sonst irgendjemand ist darauf vorbereitet. Von Beginn an sind die Sicherheitsvorkehrungen bei den Segelspielen minimal. Im Olympiazentrum patrouilliert kein Militär und keine Polizei.

Der pensionierte Bundespolizist Hansen, heute ist er 84, berichtet, dass es zur Segelolympiade lediglich einen Ordnungsdienst gab, den er selbst stellvertretend leitete. Das Team setzte sich je zur Hälfte aus Beamten der Bundespolizei, damals Bundesgrenzschutz, und aus Landespolizisten zusammen. Bundes- und Landespolizei haben über den 50 Jahre zurückliegenden Einsatz nach eigenen Auskünften keine Informationen gespeichert.

Jerk Hansen (84) wurde 1998 in Bad Bramstedt als leitender Polizeidirektor bei der Bundespolizei pensioniert. Vor 50 Jahren war er für die Sicherheit bei der Segelolympiade in Kiel-Schilksee zuständig als stellvertretender Leiter des Ordnungsdienstes. Auf dem Bild von der Kieler Trauerfeiern nach dem Olympia-Attentat steht er zwischen zwei Kollegen. Er berichtet, wie sich nach dem Blutbad in München das Sicherheitsbedürfnis abrupt wandelte. © Quelle: Magnussen, Friedrich (1914-1987)/Lutz Roeßler

Doch Hansen kann sich noch gut erinnern: „Wir waren vom Polizeidienst für diese Aufgabe abgestellt, hatten aber keine polizeilichen Befugnisse, sondern waren für die Absicherung des olympischen Areals zuständig.“

Da Polizeipräsenz vom olympischen Organisationskomitee nicht gewünscht war, trugen die Polizisten statt Uniform hellblaue zivile Anzüge, weiße Caps und weiße Sportschuhe. Keiner sollte ahnen, dass sich Polizisten unter den schmucken Outfits verbargen. Hansen findet es heute noch bemerkenswert, dass sich die Organisatoren „sogar schon darüber beschwerten, dass einmal ein Polizeiauto auf dem Hafenvorfeld Streife fuhr – eigentlich ein ganz normaler Einsatz“.

Polizisten der Landes- und Bundespolizei stellten während der Segelolympiade 1972 in Kiel-Schilksee den Ordnungsdienst. Sie trugen keine Polizeiuniform, sondern hellblaue Anzüge mit weißen Caps und weißen Sportschuhen. Sie sollten nicht erkennbar sein als Sicherheitskräfte wie hier bei der Eröffnungsfeier am 28. August neben einer Trachtengruppe aus dem Chiemgau. © Quelle: Gasch, Georg (1928-)

Die Sorge der Polizei zu den Olympischen Spielen 1972 in Kiel: Studenten und die 68er-Proteste

Hintergrund dieser Strategie: Olympia 1972 soll der Gegenentwurf sein zu den Spielen von 1936 unter dem Hakenkreuz. Für ein fröhliches Image der Sommerspiele in München werden die Sicherheitsbelange einfach zurückgestellt.

Auch an der Kieler Förde hat man vor 50 Jahren die Gefahr terroristischer Anschläge offenbar nicht im Blick: Ein Risiko geht aus Sicht der Polizei allerdings von den studentischen Arbeitskräften im olympischen Dorf aus, wie Hansen berichtet. Denn in den Jahren zuvor hat es in der Universitätsstadt eine Welle von 68er-Protesten gegeben.

Und nun jobben einige der Demonstranten in den Semesterferien bei Firmen, die während der Olympischen Spiele ihre Dienste anbieten. So bekommen sie Zugang zu Arealen, die für die übrige Bevölkerung tabu sind.

Besonders heikel: Einige dieser Studenten arbeiten in der Druckerei, die sich im Olympiazentrum befindet, um im analogen Zeitalter alle Informationen zu vervielfältigen. Gedruckt werden dort auch die Einsatzbefehle des polizeilichen Ordnungsdienstes. Damit verfügen die Studenten über interne Kenntnisse. „Und das machte uns große Sorgen.“

Israelischen Segler erfahren von dem Attentat – sie segeln trotzdem

Doch das Fiasko bleibt aus. Zwar haben die Polizisten in ihren schicken hellblauen Hosenanzügen alle Hände voll zu tun mit Kontrollen und Diebstählen, sonst aber ist die Lage ruhig. Dabei gibt es hier die gleichen Schwachstellen wie in München, wo acht Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ um vier Uhr nachts in Trainingsanzügen über den Zaun des Olympischen Dorfes klettern. Postbeamte, die die Gruppe beobachten, halten die Männer für Sportler. „Das hätte in Kiel auch passieren können“, schätzt Jerk Hansen.

In München nutzen die Terroristen die Sicherheitslücke aus, sie töten zwei Israelis und nehmen neun weitere als Geiseln. Die Nachricht sorgt in Kiel für große Unruhe. Segler Heinz Laprell (75), damals im deutschen Olympiateam und späterer Chefarzt am Lubinus-Klinikum, berichtet, wie er an diesem Morgen von einer Wettfahrt ahnungslos in den Hafen kommt und sich wundert, warum an Land ein Tumult ist. Der spätere Bronzemedaille-Gewinner Ulli Libor (82) ahnt ebenfalls noch nichts: „Wir sahen Polizeiboote auf der Bahn, das war ungewöhnlich. Die gingen an der Seite der Israelis rein.“

Sie hatten kurz vor Olympia die Kieler Woche gewonnen und hofften auf eine Medaille: Das Attentat schockierte die westdeutschen Olympioniken Heinz Laprell (links) und Wolf Stadler. Sie konnten sich kaum noch zum Weitermachen motivieren. © Quelle: imago sportfotodienst

Nur die beiden israelischen Segler, Itzhak Nir und Yair Michaeli, wissen zu dem Zeitpunkt schon von der Geiselnahme ihrer Teamkollegen bei den Olympischen Spielen in München. „Sie haben uns am Morgen des fünften geweckt und uns erzählt, was passiert ist. Wir haben darüber gesprochen und beschlossen, weiterzumachen, aber unsere Köpfe waren nicht wirklich im Wettbewerb“, berichtete Michaeli vor zehn Jahren der israelischen Tageszeitung „Haaretz“.

Nach Olympia-Attentat in München: Stimmung in Kiel „irrsinnig gedrückt“

Die anderen Segler bleiben zunächst im Ungewissen. „An Land wusste erst mal niemand genau, was los war“, erinnert sich Ulli Libor. Erst nach und nach spricht sich das furchtbare Ereignis herum. „Wir waren wahnsinnig geschockt“, sagt Laprell. „Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Spiele ausgesprochen heiter. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass so etwas passiert. Es war eine irrsinnig gedrückte Stimmung unter allen Seglern.“

Für Alard Stolte (86), einer von zwölf deutschen Ärzten im olympischen Dorf, „war es ein bestürzendes Ereignis. Wir waren alle ratlos und wussten nicht, wie es weitergehen sollte.“ Über die Frage, ob die Spiele überhaupt fortgesetzt werden sollten, gibt es unter den Medizinern einen Meinungsaustausch: „Er fiel fifty-fifty aus.“ Stolte selbst ist überzeugt, die Veranstaltung müsse man abbrechen. „Die Fortführung der Olympischen Spiele war nach dem Terror unter den Gesichtspunkten des Geldes und der Politik für mich praktisch unerträglich.“

„Die Fortführung der Olympischen Spiele nach dem Terror war für mich praktisch unerträglich.“ Alard Stolte (heute 86) betreute 1972 die Olympioniken als einer von zwölf deutschen Ärzten im olympischen Dorf. © Quelle: Ulf Dahl

Polizist Jerk Hansen hat keine Zeit für derartige Gedanken. Als stellvertretender Leiter des Ordnungsdienstes muss er dafür sorgen, dass nicht das nächste Desaster passiert. Vor allem ist er für die Sicherheit der israelischen Delegation zuständig. Er kümmert sich um die Sportler, Trainer und Betreuer, die im olympischen Dorf in einem der Bungalows einquartiert sind. Die Stimmung dort sei äußerst bedrückt gewesen.

Die Israelis sorgen sich um ihre als Geiseln genommenen Teamkollegen in München. Das Rennen an diesem Tag sollte ihr letztes sein, denn die israelische Regierung entscheidet, sich von den Spielen zurückzuziehen. „Wir wollten eigentlich weitermachen“, erinnert sich Segler Yair Michaeli. „Nicht für uns, sondern für das Land. Wir wollten auch zur Abschlussfeier bleiben, um nicht mit eingezogenem Schwanz nach Hause zu gehen.“

Die Fortsetzung der Olympischen Spiele 1972 ist für einige „unerträglich“

Unterdessen spitzt sich in der bayerischen Landeshauptstadt die Situation zu. In der Tagesschau sehen Laprell und die anderen Sportler Bilder von der Geiselnahme. Es ist der erste Terroranschlag, der live im Fernsehen gezeigt wird. Die Befreiungsaktion in der Nacht endet mit einem Blutbad: Alle Geiseln kommen um, fünf Terroristen werden getötet, ein deutscher Polizist erschossen. Nach der gescheiterten Aktion wird der Polizei in München vorgeworfen, ihr Einsatz sei schlecht organisiert gewesen.

Am Morgen wehen in Kiel die Flaggen auf halbmast. Segler und Kieler Bürger versammeln sich, um der Toten zu gedenken, darunter Mitglieder der israelischen Delegation. Bei der Trauerfeier in München und nach einer eintägigen Unterbrechung verkündet IOC-Präsident Avery Brundage noch am selben Tag: „The games must go on!“ Die Fortführung der Spiele, sie ist für einige ein Befreiungsschlag, für andere der Tiefpunkt.

Die Segelteams gedenken am 5. September der in München bei dem Terroranschlag ermordeten israelischen Sportlerinnen und Sportler. Die Nationalflaggen vor dem Olympiazentrum sind auf halbmast gesetzt. © Quelle: Friedrich Magnussen (1914-1987)

Bei den Organisatoren nimmt Jerk Hansen einen Strategiewechsel wahr. Wollten sie die Sicherheitsmaßnahmen zuvor auf einem Minimum halten, fordern sie nun ständige polizeiliche Kontrollen. Alle Zugänge und Zufahrten werden strenger bewacht. Hansen bekommt sogar einen Zentralschlüssel. „Ein Kollege und ich gingen durch alle Wohnungen im Olympiazentrum und überprüften, ob sich Unbefugte in den Apartments aufhielten.“ Funktionäre, die sich zuvor über einen Streifenwagen im Hafenvorfeld beschwerten, verlangen, dass der Ordnungsdienst polizeiliche Wachposten vor ihren eigenen Türen postiert.

Trotz verstärkter Sicherheit ist es für die israelischen Segler vorbei. Sie müssen sich der staatlichen Anordnung Israels beugen und ihren Rückflug planen. Ihr Ansprechpartner ist Jerk Hansen. Der Polizist erinnert, wie er sich mit den Israelis in ihrem Bungalow bespricht, und sie ihn darum bitten, schnell aus Kiel wegzukommen. Daher organisiert er einen Shuttleflug nach München.

In einer Nacht- und Nebelaktion bringt Hansen die Israelis heimlich aus dem olympischen Dorf

Gleichzeitig hat es Hansen mit der nationalen und internationalen Presse zu tun, die Interviews mit den Israelis fordert: „Ich habe die Journalisten auf den nächsten Tag vertröstet.“ Eine Finte, denn noch in derselben Nacht begleitet er das Team heimlich aus der Unterkunft im olympischen Dorf, öffnet an einer unauffälligen Stelle den Absperrungszaun und schleust die Israelis so unbemerkt zum Holtenauer Flughafen. Von dort aus fliegen sie nach München und später weiter nach Israel.

Die Segler der anderen Nationen bleiben mit dumpfen Gefühlen zurück. Bei Heinz Laprell und seinem Vorschoter sitzt der Schock so tief, dass sich das Duo kaum aufraffen kann, erneut anzutreten. „Wir hatten keine Angst, wir waren nur deprimiert. Es fehlte die Spannung, noch mal um eine Medaille zu kämpfen.“ Die Männer haben kaum eine Wahl, also steigen sie wieder in ihre Boote. So gehen die Spiele zwar weiter. Ihre Heiterkeit, ihre Offenheit, die Lust am Segeln – all das ist vorbei. Von Tod und Terror bleibt die Stadt zum Glück verschont. Kiels Olympia-Herz aber blutet.