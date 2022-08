Zeitreise beendet: Sechs Tage nach dem Start in Kiel und 2252 Kilometer später erreicht der Tross der Olympia-Rallye mit 184 Oldtimern München. Darunter auch die Teilnehmer aus Kiel und Umgebung, die sich monatelang auf die Neuauflage des Rennens von 1972 vorbereitet hatten.

Kiel/München. Klatschende Zuschauer, die ein Spalier für die einfahrenden Oldtimer bilden, dazu unzählige Eindrücke aus den schönsten Ecken Deutschlands und ein Gala-Abend mit prominenten Rennsport-Größen: Mit der Einfahrt in München endete am Sonnabend die Neuauflage der Olympia-Rallye von 1972. Mit dabei waren mehrere Teams aus Kiel und Umgebung.

„Es hat gekribbelt zu sehen, mit welcher Begeisterung uns die Fans in Empfang genommen haben“, sagt Ralph Schult nach der Ankunft in München, dem zweiten Austragungsort der Olympischen Spiele von 1972. Besonders viel Spaß hatte der 59-Jährige von den Motorsportfreunden Kiel in seinem Opel Ascona im Rallye-Trimm an den serpentinenreichen Strecken durch die Weinberge an der Mosel. Doch dabei kam auch die Herausforderung nicht zu kurz. Die Orientierung auf der Strecke mit dem sogenannten Roadbook ist „oberste Liga“ gewesen, so Schult. Dafür wurde den Kielern die Ehre zuteil, bereits kurz nach dem Start Ex-Rallyeweltmeister Walter Röhrl mit einem Zündkabel für seinen Ford Capri auszuhelfen.