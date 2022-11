﻿Online-Handel: Tierheim in Kiel schlägt Alarm

Die Tierheime in Kiel und Schleswig-Holstein geraten immer mehr an die Kapazitätsgrenze. Ein Grund ist der Online-Handel. Über unseriöse Angebote im Internet werden kranke oder schlecht sozialisierte Hunde und Katzen vermittelt. Tierschützer fordern, den Verkauf über das Internet besser zu regulieren.

Kiel. Tierschützer im Land schlagen Alarm. Durch einen immer größer werdenden Online-Handel mit Hunden, Katzen und Reptilien stoßen Tierheime immer mehr an die Kapazitätsgrenze. Der Grund: Es gibt zahlreiche unseriöse Angebote, die Tiere sind nicht sozialisiert oder krank und werden von den neuen Besitzern nach dem Kauf schnell wieder abgegeben. Nun wird die Forderung nach einer Reglementierung des Online-Handels laut.

Skadi jault nach Aufmerksamkeit. Der fast vierjährigen Husky-Dame ist langweilig, schließlich ist ihre Halterin Jannika Daudert im Gespräch verwickelt und kann sich nicht voll und ganz ihrer Hündin widmen. Dass Huskys mit lautem Gejaule auf sich aufmerksam machen, liegt in der Rasse begründet – und sollte nicht immer ganz ernst genommen werden. Denn abgesehen davon, dass Skadi lieber einem Ball hinterherjagen oder einfach nur spazieren gehen will statt zu warten, geht es ihr gut.

Husky-Hündin Skadi: Mit elf Monaten schon in fünf Familien

Das war nicht immer so. Bevor der Husky mit elf Monaten in die Familie von Jannika Daudert kam, hat sie eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich – die nicht immer schön war. „Wir sind ihre fünften Halter“, sagt die Tierpflegerin aus dem Tierheim Uhlenkrog. Bevor sie Skadi bei sich aufnahm, wurde der junge Husky von einem Besitzer zum nächsten weitergereicht. „Sie hatte Probleme, Menschen zu vertrauen und konnte nicht alleine gelassen werden, weil sie Angst hatte, wieder verlassen zu werden“, erinnert sich Daudert an die Anfänge mit Skadi. Nach langer Arbeit und viel Erziehung ist die Hündin in ihrer neuen Familie angekommen, fühlt sich geborgen, muss keine Angst haben, wieder weggegeben zu werden. „Sie bleibt für immer bei uns“, sagt Jannika Daudert.

Das Schicksal von Skadi teilen viele Hunde – und leider gibt es nicht immer ein Happy End. Viele Tiere landen im Tierheim. Und nicht wenige von den Vierbeinern wurden über Plattformen wie eBay verkauft – auch Jannika Daudert fand Skadi über ein Portal im Netz. "Der Online-Handel von Tieren ist ein großes Problem für uns", sagt die Leiterin vom Kieler Tierheim Uhlenkrog, Elisabeth Haase. "In der Corona-Zeit ist der Handel explodiert, weil die Nachfrage hoch war." Allerdings kamen die Tiere in vielen Fällen nicht von seriösen Züchtern, sondern von Menschen, die mit dem Verkauf von Welpen schnelles Geld verdienen wollten. "Kriminell" nennt Haase dieses Geschäft. Denn den Züchtern gehe es nicht um das Wohl der Tiere. Um immer wieder neue Welpen verkaufen zu können, käme es zu Inzest, auch Tiere mit vererbbaren Erkrankungen kommen in die Zucht.

Online-Handel bei Tieren: Wichtige Informationen werden verschwiegen

„Viel wird beim Online-Handel verschwiegen“, präzisiert Sabine Petersen, in Personalunion Vorsitzende des Kieler Tierschutzvereins und des Tierschutzbeirats des Landes. „Die Hunde sind schlecht erzogen, wenig sozialisiert oder krank.“ Mit diesen Schwierigkeiten müssten sich dann die neuen Halter auseinandersetzen, die beim Kauf eines Hundes über das Internet häufig nicht die Möglichkeit haben, das Tier vorher kennenzulernen. Ein Treffen zwischen Vierbeiner und neuem Besitzer sei essenziell, um zu sehen, ob die Chemie stimmt und ob die Hunde gesund sind. Denn wenn das nicht der Fall ist, werden die Hunde bald nach dem Kauf im Tierheim abgegeben. 65 Vierbeiner sind dort derzeit untergebracht.

Das lukrative Geschäft mit dem Welpen Wie viele Tiere über das Internet in Deutschland verkauft werden, lässt sich nicht genau beziffern. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hat den Welpenhandel auf der Plattform eBay-Kleinanzeigen ausgewertet. Demnach werden auf dem Portal pro Tag 1859 neue Anzeigen mit im Schnitt zwei Hunden geschaltet. Das sind 1,357 Millionen Welpen pro Jahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Tier beläuft sich auf 739 Euro. Daraus folgt ein Verkaufswert in Höhe von 1,002 Milliarden Euro. 93 Prozent der Anbieter sind Privatverkäufer.

Die schleswig-holsteinische Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes, Ellen Kloth, befürchtet, dass die Zahl der abgegebenen Tiere weiter zunimmt. „Die Besitzer können sich die kranken Tiere finanziell nicht mehr leisten.“

SPD in Schleswig-Holstein will Identität von Online-Händlern prüfen

Daher fordern nicht nur Tierschützer eine Einschränkung beim Online-Handel, auch wenn sie betonen, dass nicht alle Internetverkäufer unseriös seien. Die SPD-Landtagsfraktion will sich für eine Regulierung einsetzen, die vom Bund beschlossen werden muss. Ziel ist es, dass der Verkauf über das Internet nicht mehr wie bisher anonym stattfinden darf, sagt die tierpolitische Sprecherin Sandra Redmann. „Es muss rückverfolgbar sein, wer der Verkäufer ist.“

Vorbild ist Österreich, das als einziges EU-Land eine verpflichtende Identitätsprüfung eingeführt hat. Zudem müssten Kaufinteressenten die Möglichkeit eingeräumt werden, die Tiere kennenzulernen. Das gelte nicht nur für Hunde, sondern für sämtliche Tiere, die über das Internet angeboten werden – Katzen, Kaninchen, Hamster, Reptilien. Über den Antrag wird der Landtag in seiner Dezember-Sitzung beraten.