﻿British Yacht Club in Kiel: Pläne für die Traumbucht verdichten sich

Kiel. Viel Bewegung rund um eine Traumbucht: Im September 2022 hatte die Vergabekommission ihre Empfehlung für das Konzept einer „Open City Bay“ auf dem Areal des British Yacht Clubs ausgesprochen, die Kieler Ratsversammlung ist ihr inzwischen gefolgt. Damit wird die Firma Yacht Service Kiel von Stephanie Rieckhof-Sothmann und Frank Sothmann die Parzellen Mitte und Ost planen. Die Interessengemeinschaft Taucherpier sowie die Tauchvereine haben den Zuschlag für den westlichen Bereich bekommen.

Zukunft des British Yacht Clubs in Kiel: Zwischenmieter geht im Sommer

Fest steht: Im Sommer verlässt der derzeitige Zwischenmieter die Anlage des British Yacht Clubs. Die Verträge für die Anhandgabe stehen kurz vor der Unterzeichnung. Somit handelt es sich um eine vorläufige Entscheidung. Alle drei Bewerber bekommen sechs Monate Zeit, ihre Konzepte für die einzelnen Parzellen weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig verspricht die Stadt, währenddessen keine Gespräche mehr mit anderen Interessenten zu führen. Danach sollen die Ergebnisse erneut der Vergabekommission präsentiert werden. Diese wird prüfen, ob die Nachforderungen erfüllt worden sind. „Alle werden ihre Konzepte noch mal ordentlich nachschärfen müssen“, berichtet Projektleiterin Jessica Böttger. „Es muss eine Konzeptreife erreicht sein, die Aussicht auf Genehmigungsfähigkeit hat.“

Nach der Präsentation im Oktober durchlaufen alle drei Bewerber das gleiche Prozedere wie beim ersten Mal (wir berichteten). Erst wenn die Kieler Ratsversammlung den nachgebesserten Konzepten zugestimmt hat, können die endgültigen Erbpachtverträge unterzeichnet werden.

Das Konzept von Open City Bay für die Parzelle Mitte und Ost auf einer Fläche von insgesamt 4450 Quadratmetern besteht aus fünf Modulen: Kultur am Wasser, „Feiern, Verweilen und Genießen am Meer“, „maritimes Handwerk für alle“, die „nachhaltige Bay“ sowie „Wassersport“. „Wir wollen einen attraktiven Ort für Kiel schaffen – einen Ort für große Ereignisse und für jeden Tag“, sagt Stephanie Rieckhof-Sothmann.

Als Kurator konnte der ehemalige Kieler Generalmusikdirektor Georg Fritzsch gewonnen werden. „Er wird uns die Kultur in die Bay holen“, so Rieckhof-Sothmann.

Für die 685 Quadratmeter große westliche Parzelle kooperieren die Kieler Tauchvereine und die Interessengemeinschaft Taucherpier (IGTP). Beide hatten sich bereits im mehrstufigen Vergabeverfahren beworben, waren aber abgelehnt worden. „Da keine formal wertbare Bewerbung für die Parzelle West vorlag, wurde für diese Teilfläche das Konzeptverfahren aufgehoben“, teilte die Stadt damals mit.

Dennoch konnten die Konzepte inhaltlich überzeugen, sodass weitere Gespräche mit den Vertretern vom Tauchzentrum und der IGTP geführt wurden und nun der Anhandgabevertrag kurz bevorsteht.

Open City Bay am British Yacht Club: Parzelle West für Tauchvereine und IGTP

Die Tauchervereine vertreten von Norbert Raschkewitz möchten das ehemalige Tauchergebäude der Briten sanieren und dort Schulungs- und Ausbildungsräume für den Tauchsport, aber auch für Projekte mit Schulen und Kitas schaffen. Außerdem soll ein Schnorchel-Parcours angelegt werden. Mithilfe einer Führungsleine sollen verschiedene Unterwasserstationen erkundet werden können. Geplant ist ein barrierefreier Zugang zum Wasser sowie ein Anlandepunkt für Kanufahrer und andere Wassersportler.

Am Gebäude selbst sollen Infotafeln zur Unterwasserwelt der Kieler Förde mit den bekanntesten Fischarten und Pflanzen aufgehängt werden. Neben dem Haus möchten die Betreiber einen Fahrrad-Servicepoint mit Ladesäule für E-Bikes, Druckluft-Spender und eine Station des Radverleihs „Sprottenflotte“ einrichten.

Die Interessengemeinschaft Taucherpier will die Pier in ihrer ursprünglichen Form erhalten, sanieren und weiter nutzen. Ihr Vertreter Rouven Rademacher betont, dabei nachhaltig vorgehen, so viel wie möglich von der alten Substanz erhalten und auf das Rammen neuer Pfähle möglichst verzichten zu wollen. Als Inhaber der Firma Rademacher Composites, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, habe er schon lange „mit der Tauchpier geliebäugelt“, da ein Wasserzugang fehlte. In dem Minihaus auf der Pier möchte Rademacher eine kleine Werkstatt einrichten, um nicht „immer hin- und herlaufen zu müssen“. Seitlich der Pier sollen ein paar Liegeplätze entstehen.

Für die restlichen Flächen von 8600 Quadratmetern um die Gebäude des British Yacht Clubs herum ist weiterhin die Stadt Kiel zuständig. „Dafür muss sie noch ein Konzept entwickeln“, so Böttger. Das Pumpenhaus werde abgerissen. Der Zulauf der Stekendammsaus im westlichen Bereich solle aufgewertet werden. Im Osten sollen alle kleineren Gebäude weichen und die Flächen begrünt werden. Nur das ehemalige Batterielager soll stehen bleiben und künftig die öffentlichen Sanitäranlagen beherbergen.