﻿Kieler Woche 2023: Open Ship lockt mit Schiffen, Booten und Helikoptern

Open Ship Öffnungszeiten, Termine und Marine-Schiffe im Überblick - Mit der Fregatte „Bayern“ liegt das Flaggschiff der Kieler Woche 2023 in dem Marinestützpunkt Kiel-Wik. Beim Open Ship in Kiel können Schiffe der Marine besucht und besichtigt werden. Wann und wo erfahren Sie hier.

Kiel. Das Patenschiff des Landes Bayern ist in diesem Jahr für die komplette Dauer der Kieler Woche zu erleben. Das erste ausländische Marineschiff kam bereits am Mittwoch mit dem US-Kommandoschiff „Mount Whitney“. Bis zum Dienstag werden 34 ausländische Marineeinheiten in Kiel erwartet. Das sind neun mehr als im Vorjahr. Was Sie zum Open Ship 2023 wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.