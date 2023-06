﻿Open Ship 2023 in Kiel: Diese Schiffe warten auf Besucher

Kiel. Die deutsche Marine feiert den 175. Geburtstag mit einer großen Geburtstagsparty in Kiel. Und es sind viele Gäste gekommen. 30 ausländische Einheiten aus 13 Nationen liegen an diesem Wochenende in Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schiffsliste ist bunter als je zuvor. Es gibt an der „Gorch Fock Mole“ erstmals zwei der modernsten Kampfschiffe der Nato zu sehen. Die französische Fregatte „Auvergne“ liegt dort. Das 142 Meter lange Schiff ist gerade fünf Jahre in Dienst – für Kampfschiffe mit komplexer Technik sehr wenig.

Das Schiff wurde erst im Dezember 2022 in Kiels Partnerstadt Brest verlegt. Der Einsatz in der Ostsee ist der erste für das junge Schiff und seine Crew. Mit der 1982 in Dienst gestellten Korvette „Commandant Blaison“ liegt auch eines der dienstältesten Marineschiffe Frankreichs gerade in Kiel. Auch dieses Schiff fährt unter Nato-Flagge.

Eine Besonderheit eint beide Schiffe: Wegen der verschärften Sicherheitsauflagen wurden bei beiden Schiffen alle Nummern und Namensschriftzüge übermalt. Frankreich hat für seine Marine eine hohe Sicherheitsstufe verhängt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstmals seit Jahrzehnten ist mit der „Paul Ignatius“ wieder ein Zerstörer der US-Navy an der „Gorch Fock-Mole“ zu sehen. Möglich wurde dies durch einen Ponton, den die Marine extra von einer Reederei aus Emden holen ließ.

US-Zerstörer mit neuem Liegeplatz an der „Gorch-Fock-Mole“ in Kiel

Der Ponton ist wichtig, da die „Paul Ignatius“ wegen des großen Tiefgangs und der Propeller nicht direkt an der Mole liegen kann. Der Ponton hält das Schiff auf Abstand, was Kratzer vermeidet.

Der große Zerstörer wurde erst 2019 in Dienst gestellt und hat bereits drei Einsätze hinter sich. Das 155 Meter lange Schiff ist der 66. Zerstörer der „Arleigh Burke“-Klasse der US-Navy.

Mit 96 Startschächten für Flugkörper ist die „Paul Ignatius“ das am schwersten bewaffnete Schiff auf der Kieler Woche 2023. Ganz anders die norwegische Marine, die mit dem ehemaligen Küstenwachschiff „Nordkap“ und dem Minensuchboot „Otra“ vor Ort sind. Das kleine Fahrzeug wird auf einem Luftkissen getragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Italiener sind mit Landungsschiff in Kiel

Ein Höhepunkt ist auch das Landungsschiff „San Marco“ der italienischen Marine. Das 133 Meter lange Schiff ist voll beladen mit Hubschraubern und Militärfahrzeugen für amphibische Landungen. Genauso sieht es bei dem britischen Docklandungsschiff „Albion“ aus. Der Koloss liegt an der „Oskar-Kusch-Mole“. Das 176 Meter lange und 18 500 Tonnen verdrängende Landungsschiff feiert bei der Kieler Woche auch seinen „Geburtstag“. Am Montag ist das Schiff dann seit 20 Jahren im Dienst der Royal Navy.

Mit 43 Dienstjahren ist die polnische Fregatte „General Tadeusz Kosciuszko“ das älteste Kampfschiff der Flotte im Marinestützpunkt. 1980 wurde sie als US-Fregatte „Wadsworth“ in Dienst gestellt. 2002 verkauften die USA das Schiff an den Nato-Partner Polen.

Zwei Fregatten aus den Niederlanden am Marinestützpunkt in Kiel

Mit einem Doppelpack liegen an der „Oskar-Kusch-Mole“ zwei niederländische Fregatten. Die „Van Amstel“ und die „De Ruyter“ sind zusammen in Kiel. Mit dabei sind auch das Vermessungsschiff „Snellius“ und die Minenjäger „Makkum“ und „Vlaadingen“ aus Den Helder.

Von der deutschen Marine gibt es auch eine Besonderheit. Die Fregatten „Mecklenburg-Vorpommern“ und „Bayern“ sind gemeinsam in Kiel. Die „Bayern“ ist das Flaggschiff der Kieler Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zoll ist auch im Marinestützpunkt Kiel

Beim Open Ship am Sonnabend und Sonntag wird es neben den großen Schiffen auch kleiner Attraktionen geben. Dazu gehört das Zollschiff „Helgoland“ und der finnische Minenjäger „Katanpaa“, der erstmals zur Kieler Woche dabei ist.

Keinen Platz im Marinestützpunkt haben der französische Flottenversorger „Somme“ und das britische Landungsschiff „Mounts Bay“ bekommen. Sie liegen im Ostuferhafen und bei der Werft German Naval Yards.

Lesen Sie auch

Diese Liegeplätze haben für die Crews auch Vorteile: Sie sind so deutlich schneller in der Innenstadt von Kiel als die Kameraden der Einheiten im Stützpunkt.

KN