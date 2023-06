﻿Open Ship bei der Marine: Zerstörer, Drohnen und Panzer zum Anfassen

Kiel. Die Marine lockt viele Menschen. In diesem Jahr war das Open Ship im Marinestützpunkt in Kiel jedoch etwas anders als in den Vorjahren. Es waren nicht nur viele große Schiffe da, es gab auch außergewöhnlich viele Panzer zu sehen.

Die beste Idee des Tages hatte dabei das Spezialpionierregiment 164 aus Husum. Die Soldaten bauten an der Instandsetzungskaje im Stützpunkt einen Wassertank mit zwei Wasserdüsen auf, die das kühle Nass flächig versprühte. Angesichts der Temperatur war die kühle Dusche eine Wohltat für viele Besucher. Überhaupt ging der Verbrauch an Getränken rasant nach oben.

Die „Gorch Fock“ wurde jedoch besonders vermisst. Es gab immer wieder Fragen von auswärtigen Besuchern. Im vergangenen Jahr hatte das Segelschulschiff der Bundesmarine noch einen Ansturm erlebt.

„Gorch-Fock-Mole“ mit US-Zerstörer im Marinestützpunkt Kiel

Dafür hatte die „Gorch-Fock-Mole“ diesmal zwei der modernsten Kampfschiffe der Nato zu bieten. Der US-Zerstörer „Paul Ignatius“ und die französische Fregatte „Auvergne“ waren besonders gefragt.

Aber nicht nur die grauen Pötte lockten. Auch das Heer hatte aufgefahren. Da am Sonnabend auch zeitgleich bundesweit der Tag der Bundeswehr gefeiert wird, war das Heer mit einer langen Kolonne in den Stützpunkt gekommen.

Die Raubtier-Familie des Heers war bis auf den Leopard fast komplett. Puma, Wiesel, Fuchs und Marder standen da aufgereiht. „Es ist toller Panzer. Wir waren vorige Woche noch mit ihm auf dem Truppenübungsplatz. Deshalb konnten wir ihn auch nicht noch waschen“, erklärt sich Stabsfeldwebel Thomas vom Panzergrenadierbataillon 611 aus Viereck in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Marder wurden ab 1971 in Kiel-Friedrichsort bei Krupp MaK sowie bei Rheinmetall gebaut. Ein paar Meter weiter steht der Nachfolger: der neue Schützenpanzer Puma. Auch er wird besonders von Kindern gestürmt und beklettert.

Beim Puma ist auch das Fotografieren im Inneren verboten. Nicht so beim Marder, der durch seine robuste Zuverlässigkeit überzeugt.

Höhepunkt war aber auch der Transportwagen Mungo der Fallschirmjäger, der mit Besuchern Rundfahrten über die Baustelle an der Instandsetzungskaje machte. Vom Gabelstapler über Aufklärungsdronen bis zum Pioniergerät war fast alles aufgebaut, was das Heer in Norddeutschland zu bieten hat.

Kiwo 2023: Panzer beim Open Ship waren besonders bei Kindern beliebt

„Panzer habe ich noch nie gesehen“, sagt Jan aus Rendsburg. Während die Mutter etwas skeptisch abseits steht, erobert der Zehnjährige den Panzer und klettern bis hinauf zum Geschützturm.

Überhaupt ist die Zurückhaltung beim Thema Waffen verschwunden. Ganz offen werden alle Waffensysteme erklärt und dürfen auch angefasst werden: vom schweren Geschütz bis zum Sturmgewehr. Was bei den anderen Nato-Staaten schon immer Normalität war, ist jetzt auch bei der Bundeswehr angekommen.

Bei den großen Schiffen gab es bei dem einen oder anderen lange Gesichter vor der „Mount Whitney“ und dem britischen Landungsschiff „Albion“. Sie waren am Sonnabend nicht am Open Ship beteiligt. Die „Albion“ soll am Sonntag öffnen. Die „Mount Whitney“ bleibt zu.

Polnische Fregatte zog auch viele Besucher an

„Für mich ist die polnische Fregatte schon etwas Besonderes“, sagt Ralf Güttler. Der ehemalige Kommandeur des Landeskommandos schlenderte ganz entspannt durch die Reihen der Schiffe. „Früher konnte ich das nie, da war dafür keine Zeit“, sagt der pensionierte Oberst der Luftwaffe.

Die Fregatte „General Tadeusz Kosciuszko“ ist eine von zwei großen Lenkwaffenfregatten der Marine. Die Besatzung hatte auch einen Gang durch das Schiff für Besucher geöffnet.

Hubschrauber-Vorführung fiel aus

Neben der „Gorch Fock“ vermissten der eine oder andere Besucher aber noch einen anderen Programmpunkt. Die Marineflieger fehlten. Die schon traditionelle Seenotübung oder das Boarding aus einem Hubschrauber entfiel am Sonnabend.

Der Grund: Die Marine ist gerade wieder einmal knapp mit einsatzbereiten Hubschraubern. Da der neue NH90 immer noch nicht einsatzbereit ist und die letzten verbliebenen Sea-King-Hubschrauber für die echten Seenoteinsätze geschont werden, fiel die Vorführung am Sonnabend aus.

Aber auch ohne „Gorch Fock“ und Hubschrauber war es aus Sicht der Marine ein Erfolg. Als die Tore um 17 Uhr schlossen, hatte die Wache 9100 Besucher gezählt. Das ist für einen Sonnabend schon eine Rekordzahl. Es ist auch eine Folge der verlängerten Öffnungszeit, die auf 11 Uhr vorverlegt wurde.

KN