﻿Erfahrungen eines Schiedsmannes in Kiel: Vorher reden statt nachher streiten

Ellerbek/Wellingdorf. Die Hecke ist zu hoch, die Musik zu laut, das dauernde Grillen triezt die vegan gepolte Nase. Gründe, sich über die Nachbarschaft zu ärgern gibt es viele. Zum Glück aber auch Menschen wie Thomas Hornung, der jetzt vom Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf einstimmig für weitere fünf Jahre als Schiedsmann gewählt worden ist.

Im Wilden Westen hätte er sich Friedensrichter genannt und die jeweiligen Kontrahenten bei einem schönen Glas Whisky einer gütlichen Einigung zugeführt. Heute geht es für Thomas Hornung und seine Klienten nüchterner her, doch das Ziel ist geblieben: Leute, die aus welchen Gründen auch immer aneinandergeraten sind, wieder zu einem streitfreien Miteinander zu bringen.

Schiedsmann für Ellerbek und Wellingdorf investiert viel Zeit

Thomas Hornung, vor seinem Ruhestand in der Regionaldirektion einer Versicherung tätig, ist seit fünf Jahren Schiedsmann für die Stadtteile Ellerbek und Wellingdorf. 53-mal wurde er in dieser Zeit zurate gezogen, und das tatsächlich fast immer wegen einschlägiger Konflikte zwischen Nachbarn. In 31 Fällen konnte der Schlichter telefonisch helfen, wie er am Mittwochabend im Ortsbeirat berichtete, darüber hinaus kam es zu 22 förmlichen Schiedsverfahren.

Mal so nebenbei lasse sich der Job dabei weder am Telefon noch von Angesicht zu Angesicht erledigen, betonte der 61-Jährige. Mit sechs Stunden Zeitaufwand ist nach seiner Erfahrung immer zu rechnen, auch telefonisch können sich die Gespräche erheblich in die Länge ziehen.

Schiedsmann muss immer unparteiisch bleiben

Das hat viel mit der gründlichen Vorgehensweise des Schiedsmanns zu tun. „Ich rede immer mit beiden Seiten“, verrät er seine Strategie, die ihm zuweilen durchaus eine gewisse Leidensfähigkeit abverlangt. „Unparteiisch zu bleiben, das ist nicht immer einfach“, verweist er auf Konflikte, bei denen das zugrunde liegende Fehlverhalten einfach auf der Hand liegt.

Dennoch, wenn beide mit einer Lösung einverstanden sein sollen, müssen sich auch beide darin wiederfinden. In den 22 offiziellen Verfahren gelang das immerhin 17-mal. Beide Seiten unterschrieben dabei laut Hornung ein Protokoll, „und das ist dann für die nächsten 30 Jahre Gesetz“.

Generationenwechsel in Ellerbek bringt Konflikte

Drei Verfahren blieben indes erfolglos, weil die Gegenseite erst gar nicht erschien, zweimal ließ sich beim besten Willen keine Einigung erzielen. Dann stellt der Schiedsmann eine sogenannte Erfolglosigkeitsbescheinigung aus, mit der vor Gericht gezogen werden kann. Eine bloße Formsache ist das nicht, denn bei privaten Zwistigkeiten muss in Schleswig-Holstein zwingend ein Schiedsverfahren durchlaufen sein, ehe der Klageweg beschritten wird.

Streit in der Nachbarschaft hat dabei nach dem Urteil von Thomas Hornung auch strukturelle Hintergründe. So knirscht es in Ellerbek derzeit immer mal wieder aufgrund des Generationenwechsels in den Wohngebieten. Junge Familien haben oft ganz andere Vorstellungen von Ruhe oder Gartengestaltung – und ganz schnell kann es dann zum handfesten Streit kommen. Der Schiedsmann kann deshalb nur raten, stets das Gespräch zu suchen, bevor mit Säge oder Heckenschere Fakten geschaffen werden.

Schiedsleute wollen „immer eine Einigung finden“

Wenn nicht, dann gibt es ja immer noch Thomas Hornung und 13 weitere Schiedsleute in Kiel. „Man muss eben immer eine Einigung finden, und das macht Spaß“, findet der „Friedensrichter“, der nach seiner Wahl durch den Ortsbeirat noch von der Ratsversammlung und letztlich vom Amtsgericht bestätigt werden muss.

Darauf setzt auch Özgürcan Baş, Vorsitzender des Ortsbeirats Ellerbek/Wellingdorf. Er äußerte in der Sitzung ebenso wie einige Kollegen „allerhöchsten Respekt“ vor den Ehrenamtlichen, die sich als Schiedsleute fürs Gemeinwesen einsetzen.