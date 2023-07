﻿Ortsbeirat Ellerbek-Wellingdorf: Vierter Vorsitzender in fünf Jahren

Ellerbek/Wellingdorf. Eine unruhige Amtszeit hat der Ortsbeirat Ellerbek-Wellingdorf hinter sich. Innerhalb von fünf Jahren waren sage und schreibe drei Vorsitzende am Ruder. Jetzt folgt der nächste Wechsel: Die im Mai gewählte neue Stadtteilvertretung kürte am Mittwochabend Markus Wöller von der SPD zum neuen Chef.

Mit Querelen hatten die vielen Rochaden im bisherigen Beirat allesamt nichts zu tun, sondern durchweg mit persönlichen oder beruflichen Gründen. Özgürcan Baş von 2015 bis 2019 Vorsitzender des Jungen Rats in Kiel, rückte auf diese Weise im November 2019 in die Stadtteilvertretung und im März des darauffolgenden Jahres sogar an deren Spitze.

Ortsbeirat Ellerbek-Wellingdorf hat den jüngsten Ex-Vorsitzenden

In der Geschichte der Stadt Kiel ist Baş nun der mit Abstand Jüngste, der jemals das Amt eines Ortsbeiratsvorsitzenden abgegeben hat. Mit gerade mal 23 Jahren nahm er seinen Abschied, aber nicht aus Politikmüdigkeit, sondern weil er für die SPD zum Ratsherrn gewählt wurde. Aktiv ist der gelernte Bankkaufmann künftig im Jugendhilfeausschuss sowie im Ausschuss Schule und Sport, dazu gehört er dem Fraktionsvorstand seiner Partei an.

Sein im Zuge eines ungewöhnlichen Generationenwechsels ans Ruder gekommener Nachfolger Markus Wöller (49) dürfte da schon etwas mehr zeitliche Kapazitäten haben. Vor den Kommunalwahlen saß er als bürgerliches Mitglied in zwei Ausschüssen der Ratsversammlung, daneben ist der Berufssoldat Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Ellerbek.

Neuer Vorsitzender des Ortsbeirats Ellerbek-Wellingdorf kennt keine Kälte

Markant ist abgesehen von der Politik das Erscheinungsbild des bekennenden Heavy-Metal-Fans und Kurzhosenträgers. Langes Beinkleid, so versichert er, „kommt auch bei minus fünf Grad nicht infrage“.

Sanft hingegen ist sein politisches Gemüt. „Ich möchte etwas für den Stadtteil tun und nicht so sehr auf Parteien schauen“, verspricht Wöller, der in Ellerbek aufgewachsen ist und mittlerweile in Russee wohnt. Diesen Worten schenkte der Ortsbeirat offenbar Glauben. Trotz der bunten Zusammensetzung mit drei Sitzen für die SPD, jeweils zwei für CDU und Grüne sowie je einem Sitz für SSW und AfD wurde Wöller einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Erstmals wieder Frauen im Ortsbeirat Ellerbek-Wellingdorf

Ebenso deutlich fiel das Ergebnis für die Stellvertreterinnen Fenja Machura von der CDU und Dana Kostka von den Grünen aus. Das Duo verleiht dem bis dato komplett frauenfreien Gremium zugleich eine deutlich ausgewogenere Note.

Der neue Ortsbeiratsvorsitzende Markus Wöller mit seinen Stellvertreterinnen Fenja Machura (links) und Dana Kostka. © Quelle: Martin Geist

Mit Dank für seine „Überzeugung und viel Enthusiasmus“ verabschiedete nach den Wahlen Rainer Carlsson (SPD) Özgürcan Baş, der seinerseits freundliche Worte fand: „Ihr habt es mir fast immer leicht gemacht, außer wenn es um den Wehdenweg oder die Alte Schwentinebrücke ging.“

KN