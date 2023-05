﻿Diskussionen um ein heikles Bauvorhaben

Elmschenhagen/Kroog. „Nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“ ist nach den Worten von Detlef Langfeldt das Amt eines Ortsbeiratsvorsitzenden. Der SPD-Mann muss es wissen: Er übte dieses Amt im Stadtteil Elmschenhagen/Kroog knapp 20 Jahre lang aus und zieht sich jetzt aus freien Stücken zurück. In seiner letzten Sitzung hatte Langfeldt noch einmal eine Diskussion über ein brisantes Bauprojekt zu leiten.

Hinter einer schmalen Zufahrt am Gebäude Elmschenhagener Allee 27 befindet sich in zweiter Reihe eine sogenanntes „Hammergrundstück“, das im hinteren Bereich in die Breite geht. Genau dort will Murat Demirtas, Inhaber der in Büdelsdorf ansässigen MD-Baut GmbH, etwa 15 altengerechte Wohnungen errichten.

Mini-Häuser in zweiter Reihe

Das Projekt steckt noch ganz am Anfang, zumal eine erste Bauanfrage von der Kieler Stadtverwaltung bereits abgelehnt wurde. Daraufhin haben der Eigentümer und sein Architekt Sönke Stiebe ihren Entwurf verschlankt, um ihn zunächst dem Ortsbeirat vorzustellen. Gedacht ist jetzt an ein zweigeschossiges Haus etwa im Ausmaß der angrenzenden Bebauung und weitere „Tiny-Häuser“ mit ungefähr sechs auf sechs Meter Grundfläche.

Dieses „parkähnliche Grundstück“ in Elmschenhagen soll bebaut werden. Das ruft Kritik hervor. © Quelle: Martin Geist

Der potenzielle Standort jedoch ist sensibel, denn das 2700 Quadratmeter große ehemalige Gärtnereigelände ist offiziell eine Grünfläche, die auch nach Einschätzung von Architekt Stiebe als „parkähnliches Grundstück“ anzusehen ist.

Genau daran erinnerten in der Sitzung auch die Bewohner der angrenzenden Reihenhäuser. Sie sprachen von teils 120 Jahre alten, geschützten Bäumen, von seltenen Tier- und Pflanzenarten und davon, dass überhaupt erst mal eine Änderung des Flächennutzungsplans vonnöten sei, um irgendwann ans Bauen zu denken.

Ortsbeirätin fürchtet durch Bauprojekt weitere Begehrlichkeiten

Weil für eine solche Änderung ein politischer Impuls nötig wäre, hat sich der Investor nun an den Ortsbeirat gewandt. Der sah sich aber bei Weitem noch nicht ausreichend informiert und legte Demirtas nahe, erst die bau- und planungsrechtlichen Grundlagen zu klären und vor allem auch das Gespräch mit der Nachbarschaft zu suchen.

„Ich habe ganz, ganz große Sorgen, dass wir mit einer Zustimmung für ein Mehrfamilienhaus als Hinterlandbebauuung eine schwierige Vorbildwirkung schaffen“, sagt CDU-Ortsbeirätin Cora von der Heide. © Quelle: Martin Geist

Grundsätzliche Bedenken gibt es in der Stadtteilvertretung schon jetzt, etwa bei Cora von der Heide (CDU). Wegen der geplanten Hinterlandbebauung mit einem Mehrfamilienhaus äußerte sie „ganz, ganz große Sorgen“, dass ein Präzedenzfall für ähnliche Begehrlichkeiten in der Rüsterstraße und anderen Bereichen des Stadtteils geschaffen werden könnte.

Detlef Langfeldt mit viel Lob verabschiedet

Beispielhaft im positiven Sinn ist nach übereinstimmender Meinung des Ortsbeirats hingegen das Wirken von Detlef Langfeldt. Nach 20 Jahren, davon etwa 19 als Vorsitzender, geht er jetzt mit 69 Jahren in die „Polit-Rente“, wie er es selbst formulierte. „Keiner macht sich einen Begriff, was das für Arbeit bedeutet“, würdigte das Peter Lohse (SPD), der nach fünf Jahren im Ortsbeirat auch nicht mehr weitermacht. Unzählige Gespräche, Sitzungen, E-Mails habe Langfeldt hinter sich – und auch so manche Beschimpfung hinnehmen müssen, betonte Lohse und versicherte: „Die Elmschenhagener können stolz sein auf ihren Vorsitzenden.“

Wer Langfeldts Nachfolge antritt , wenn sich am 27. Juni um 19.30 Uhr in der Lilli-Martius-Schule der neue Ortsbeirat formiert, steht noch nicht fest. Kompliziert wird es, weil CDU, Grüne und SPD jeweils zwei Mandate haben und jeweils ein Sitz an FDP, SSW und AfD geht. Nach den üblichen, aber nicht verbindlichen Gepflogenheiten hätte die CDU das Zugriffsrecht, weil sie bei den Kommunalwahlen 3,5 Prozent mehr Stimmen holte als die zweitplatzierte SPD.

